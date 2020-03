Egy gyógyszertáros is megfertőződött a koronavírussal Gárdonyban

A Bóné Patika egyik kolléganője információnk szerint már több mint két hete otthon maradt, mert olyan tüneteket észlelt magán, amivel nem kívánta kockára tenni munkatársai egészségét.

A háziorvosa azt javasolta neki, hogy két hétre mindenképpen maradjon otthon önkéntes karanténban. Sajnos a gyógyszertáros hölgy állapota még napokkal ezelőtt sem javult, ezért az orvosok mintát vettek tőle, melynek az eredményét, miszerint a teszt koronavírusra pozitív, szerdán tudták meg. Értesüléseink szerint a megbetegedett gyógyszertáros állapota már javulást mutat, viszont az egyértelmű megbetegedés miatt a patikát be kellett zárni, és valamennyi dolgozója otthoni karanténba került. Valószínűleg a Bóné Patika többi dolgozóján is elvégzik a tesztet.

A tóparton kialakult helyzet miatt kerestük meg az Aranysárkány Patika tulajdonosát, Nagygyőry Szilveszter Lászlót, elsősorban azzal a kérdéssel: a fertőzésnek kitett patikai dolgozókon hogyan tudnak segíteni azok, akik a gyógyszertárakba járnak?

– A leghatékonyabb segítség az, hogy minden patikában maximum csak egy vásárló tartózkodjon! Mindenhol kint, az utcán kell várakozni és türelemmel megvárni, amíg kijön a vásárló. Az utcai várakozásnál is tartsák be az emberek a 2-3 méter távolságot, hogy ezzel egymást is védjék! Nagygyőry elmondta a Fejér Megyei Hírlapnak, hogy három-négyszeres lett a forgalmuk, mert iszonyú felvásárlási láz indult be. A gyógyszerész elmondása szerint a vásárlók sokszor ad hoc jelleggel mutatnak rá gyógyszerekre, hogy azt is, amazt is kérik. Ugyanakkor a gyógyszernagykernél is kevesebb a gyógyszer, ezért információink alapján az operatív törzs átvette e téren az irányítást, lakosság szerint maximálják az egy patikának kiadható gyógyszerdobozok számát. Ha ezt a kalkulált értéket csak egy doboznyival túllépi valamelyik patika, akkor megvonják tőle a kiszállítás lehetőségét.

A gyógyszerlimit ismeretében mit tehetnek a betegek?

– Arra kérek mindenkit, a három hónapra felírt recepteket ne használják ki teljesen, és csak egy hónapra vásároljanak gyógyszert, ezzel biztosítva a többieknek a gyógyszerhozzáférés lehetőségét! Emellett a patikusok ajánlatait, amelyek az esetleges hiány miatt azonos hatóanyagú, de más márkájú gyógyszerek megvásárlására utalnak, fogadják el!

Sokan menekültek a városokból az üdülőövezetekbe, az ő gyógyszerigényeiket is Önöknek kell kiszolgálni?

– A fővárosiak félve a vírustól elköltöztek a nyaralókba, és itt szeretnék kiváltani gyógyszereiket. Ezt már jeleztem a nagyker felé is, ugyanis a budapesti patikák a lakosság arányában sokkal több gyógyszert kapnak, miközben maguk a pestiek meg itt, a Velencei-tó vagy adott esetben a Balaton partján vásárolnak gyógyszert. Nem ritka az olyan lélekszámarány, ahol a 800 fős helyi lakosság most 2000-2500 főre duzzadt. Fejér megyében, főleg az üdülőövezetekben reménykedni tudunk, hogy az operatív törzs számításba veszi a lakosság belső mozgását is, és ezzel is konszolidálja a gyógyszerellátás egyenetlenségeit. Mindeközben szerdán meghozott „veszélyhelyzeti határozatában” Gerhard Ákos velencei polgármester kötelezővé tette a szájmaszk viselését a „lakosság ellátását szolgáló üzletekben, intézményekben”. Így a helyi boltokba, patikákba, postára senki nem mehet be szájmaszk nélkül.