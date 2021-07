Egy fővel emelkedett a fertőzöttek száma péntekre Fejér megyében

A beoltottak száma 5 588 272 fő, közülük 5 357 511 fő már a második oltását is megkapta. 85 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 101 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 020 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 745 277 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 33 804 főre csökkent.

Ezt ne hagyja ki! Cseh Katalin egyre idegesebb, de továbbra sem tudja cáfolni a pénzügyi csalásokat (videó)

67 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. A regisztráltak száma meghaladta az 5 millió 500 ezer főt, és 94%-uk már fel is vette az oltást. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország. A delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése miatt az Operatív Törzs újabb intézkedéseket hozott, így Európában elsőként lehetővé tesszük a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt az oktatási intézményekben is elérhető lesz az oltás. Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Fejér megyében 36 333 főről 36 334 főre változott a beazonosított fertőzöttek száma péntek reggelre.