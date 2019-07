Egy évtized alatt átalakult, megújult a településkép Szabadegyházán

A Madách utca felújítása is néhány napon belül kezdődik, de a posta melletti parkolót már másfél hete építik.

A nyár a község számára is az építési munkálatok ideális évszaka, amelyek közül a leglátványosabbak jelenleg az István utca és a Kossuth utca sarkán épülő parkolóban folynak a posta mellett, továbbá a Kossuth Lajos Általános Iskola épületén, kívül-belül. A posta mellet nemcsak a parkolók kialakítása történik meg, hanem a parkosítás révén a település központja is bővül egy közösségi térrel. Az iskolánál energetikai korszerűsítés keretében felújítják a tetőzetet, és kazáncserével egybekötött komplett fűtésirendszer-cserét végeznek. Ahol szükséges, elvégzik továbbá az utólagos falszigeteléseket és korszerű nyílászárókat építenek be. Az új tetőzetre napelemek kerülnek, de az elképzelések között az is szerepel, hogy a mintegy 130 millióra becsült korszerűsítő beruházás végül a teljes belső falfestést és a padló burkolatcseréjét is tartalmazza majd.

Egriné Ambrus Andrea polgármester elmondta, az energetikai korszerűsítés érdekében már két esztendeje aláírták az 50 milliós állami támogatásról szóló dokumentumot, de kivitelezőt csak idénre találtak.

A helyszínen közös terepbejárást tartva a polgármester teremről teremre haladva mutatta meg a készültség alakulását az iskola épületében, amelyben egykor közel 300 kisdiák tanult. Az évek során számos bővítő hozzáépítés eredményeképp alakult ki a jelenlegi izgalmas, szinteltolásos, több irányban terjeszkedő belső tér, amelyben azonban napjainkra csupán mintegy 170 gyermek tanul. Az egyik helyiségben Rittler Gábor tanárral találkoztunk, aki a jövőre 8. évfolyamba lépő osztálya termében igyekezett a demonstrációs táblákat a falakról leszerelni, hogy biztonságba helyezze őket a belső felújítás idejére. Még mondja valaki, hogy a tanároknak nyáron nincsen dolguk!