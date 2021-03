Egy éve élünk a vírus szorításában – Az elmúlt esztendő legfontosabb Fejér megyei Covid-hírei

Fejér megyében az első koronavírusos betegről 2020 márciusának végén írtunk. Megyénkben jelenleg közel 20 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.

Egy gárdonyi patikában csapott le először

Az első megyei eset úgy tűnt, hogy februárban lesz. Külföldről érkezett, influenzás tünetei voltak, ezért koronavírust emlegettek annál a betegnél, aki a fehérvári sürgősségi osztályra sétált be. Szerencsére a vírus gyanúja nem igazolódott, de az előírásoknak megfelelően cselekedtek az osztályon.

Magyarország első, koronavírussal regisztrált esetét 2020 március negyedikén jelentették be, utána nem telt bele sok időbe, mire mindenhol kezdte felütni a fejét a vírus. A feltehetőleg első Fejér megyei esetről március végén számoltunk be hírportálunkon. A gárdonyi Bóné Patika egyik kolléganője információnk szerint már több mint két hete otthon maradt, mert olyan tüneteket észlelt magán, amivel nem kívánta kockára tenni munkatársai egészségét. A háziorvosa is azt javasolta neki, hogy két hétre mindenképpen maradjon otthon önkéntes karanténban. Az orvosok mintát vettek le tőle, a teszt pedig pozitív volt koronavírusra. Az egyértelmű megbetegedés miatt a patikát be kellett zárni, és valamennyi dolgozója otthoni karanténba került.

Köszönet az egészségügyi dolgozóknak: taps a hősökért, szívek a megyében

A járvány első hullámában csodálatos összefogás sorozatnak lehettünk tanúi. A kórházi dolgozók természetesen a középpontba kerültek és sokan kedveskedtek nekik, folyamatosan gyűltek az adományok. A legcsodálatosabb összefogás a kórházi dolgozókért viszont az volt, amikor minden este pontban 8 órakor, emberek százai álltak ki az ablakokba, és fejezték ki hálájukat a hétköznapi hősöknek, akik a frontvonalban dolgoztak nap mint nap.

Hatalmas piros szívvel, táblákon fejezték ki hálájukat az egészségügyi dolgozóknak a soponyaiak. Amint a faluvezető megfogalmazta: a kollektív köszönetnyilvánítás annak reményében történik, hogy ezzel a valamennyiünkért tevékenykedők további munkájához erőt, kitartást és motivációt adnak.

Kajászó sem maradt ki a kezdeményezések sorából. Andruska-Honfi Betti, a fiatal családanya ötlete nyomán rengeteg piros szívet ábrázoló papír került kiragasztásra ablakokra, kapukra a településen, ezzel is jelezve együttérzésüket és támogatásukat a vendéglátásban és az egészségügyben dolgozók iránt.

Kihalt városok

Magyarország kormánya hazánk teljes területére kijárási korlátozást vezetett be március 28. és április 11. között a koronavírus-járvány miatt. Ezen időszak alatt az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. Kíváncsiak voltunk, hogy ebben a különleges helyzetben miként fest Székesfehérvár, mennyire érezni a városon a szigorú intézkedések nyomait. A látvány egészen elképesztő! Beszéljenek szavak helyett a képek!

Ezt követően a Velence Korzóra is ellátogattunk, hogy az ottani helyzetet is felmérjük.

Tömeglélegeztető-berendezés készül fehérvári közreműködéssel

A MassVentil (tömeglélegeztetés) projekt középpontjában álló egyedülálló berendezés ötlete az Óbudai Egyetemen, Kozlovszky Miklós dékán, az EKIK BioTech Kutatóközpontjának vezetője fejében született meg – illeszkedve az egyetem rektora, Kovács Levente által meghirdetett kiberorvosi kutatás-fejlesztési irányhoz.

Széll Károlyt, az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézetének docense a folyamat lényegéről szólva elmondta: bár jelenleg világszerte számos lélegeztetőgép-fejlesztés zajlik, a Kozlovszky-féle elgondolás nóvuma az, hogy a legtöbb helyen eleve rendelkezésre álló eszközökből, a leggyorsabban és leginkább költséghatékony módon kívánja előállítani azt. A megálmodott berendezés egy olyan tömeglélegeztető-gép, amely egyszerre 5, 10, 50, esetleg még több kritikus állapotú koronavírusos beteg ellátására is alkalmas, akár tábori körülmények között is.

Új igazgató a fehérvári kórház élén

Miközben betegek százai várták a gyógyulásukat, több tucat orvos és ápoló küzdött a megyében azért, hogy a vírussal fertőződött embereket izolálja, valamint megtervezzék a kórházi ágyak számának növelését, váratlan lépésre szánta el magát az operatív törzs vezetése. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere arra kérte a megyei kórház főigazgatóját, Csernavölgyi Istvánt, hogy adja át hivatalát. Utódja Bucsi László, címzetes egyetemi docens lett.

Ha szükséges, drón is bevethető a fertőtlenítésre

A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete olyan speciális drónokkal rendelkezik, melyek képesek arra, hogy közterületeket, iskola-, és óvodaudvarokat, járműveket fertőtlenítsenek. Ezek Zichyújfaluban, és Budapesten találhatók, mind bevetésre készen. Pál Károly drónszakértő márciusban elmondta, ezek az eszközök bármikor készen állnak arra, hogy segítsék a koronavírus elleni küzdelmet.

Habár fertőtlenítésre idáig nem, testhőmérséklet-mérésre vetettek be drónokat megyénkben, például a seregélyesi általános iskolában.

Szájmaszkok 3D-s nyomtatóval

Sokan sokféleképpen próbáltak segíteni már a járvány első hullámában is. A maszk az életünk része lett, és egyre több helyen vált kötelezővé a használata, így érthető módon a kereslet is igencsak megnőtt iránta. Sok önkéntes fogott össze, akik maszkokat juttattak el a fehérvári családokhoz, de Szabó László egy igazán különleges dologgal rukkolt elő. A fiatalember ugyanis 3D-s nyomtató segítségével készített szájmaszkokat. A tőzsgyökeres fehérvári fiú így kamatoztatta az Óbudai Egyetemen szerzett tudását és segítette a vírus terjedésének megfékezését.

Koronavírus a nagyvilágban: olasz helyzet fehérvári szemmel

Márciusban árgus szemekkel figyeltük a szomszédos országokban zajló eseményeket, és próbáltunk információt szerezni külföldön élő Fejér megyeiektől. Zámbó Judit 2010-ig élt Székesfehérváron, és immár 10 éve Olaszországban, egészen pontosan Veneto tartományban él. Kicsivel több mint három perces videójában mesélt nekünk az egészségügyi helyzetről, a rendőri intézkedésekről, és sajnos az előírásokra fittyet hányó emberekről is.

Egy fertőzött vallomása

Milyen érzés megtudni, hogy pozitív a teszt? Mit él át az ember a karantén alatt? Fejér megyeiek meséltek nekünk tapasztalaikról.

Győrfi Pál Adonyban

A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartott előadást Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője „Újra kezet foghatunk?” címmel, felhívva a figyelmet a koronavírus-járvány második hullámának veszélyeire.

Csalók a városban

Októberben adtunk hírt róla, hogy fehér öltözetbe bújva jártak csalók Székesfehérváron – fertőtlenítési csoportnak adták ki magukat, így akartak bejutni lakásokba. Sajnos a jelenség nem csak megyénkben volt jellemző, az ország több pontján is felbukkantak ilyen alakok, a témával az Operatív Törzs is foglalkozott.

Az elvitelre állnak át a menzák Fejér megyében is

Megrohamozták kérdéseikkel az „üzemi konyhákat”, külsős vendégeket is fogadó menzákat az emberek: miként juthatnak hozzá továbbra is az ebédhez? Sok volt a kérdés, több megyei menzát is megszólítottunk.

Kijárási tilalom 20 óra és hajnali 5 között

November 11-től este 20 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, a szabályozás szerint ez idő alatt otthon kell tartózkodni. Ez a mai napig így van, és hozzászoktunk, ám az első este, amikor elcsendesedett a város, egészen hátborzongató volt.

Drágább temetések

A Covidban elhunytak temetését jelentős plusz költség terheli. – Valóban jelentkezik többletköltség a Covid-érintettséggel elhunytak esetében, azonban a városgondnokság és az önkormányzati tulajdonú FMÖ temetkezési társaság ezt a plusz költséget nem hárítja át a gyászoló családra, így nálunk nincs áremelkedés a Coviddal kapcsolatban – mondta el Bozai István, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ügyvezetője.

Fehérvári gyásznap

A város polgármestere, Cser-Palkovics András még december elején jelentette be, hogy a 2020-as év utolsó előtti napját gyásznappá nyilvánítja. A városvezető a felhívást tartalmazó videóüzenetében arra kérte a helyi közösséget, hogy egy-egy, az ablakban vagy erkélyen meggyújtott gyertyával fejezzék ki együttérzésüket a gyászoló családok felé.

Megérkezett a vakcina Fehérvárra

2020. decemberének végén négy vidéki kórházba érkezett vakcinaszállítmány: Kaposvárra, Miskolcra, Székesfehérvárra és Balassagyarmatra. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója, Bucsi László a híradóban elmondta, azonnal elkezdték az oltást, elsőként itt is a frontvonalban dolgozókat oltják be. Néhány nap alatt szeretnék ugyanakkor az összes dolgozót, körülbelül ezer embert beoltani.

A digitális oktatás fehérvári diákok szemüvegén keresztül

November 11-től a középiskolások számára újra digitális oktatás lépett életbe a koronavírus-járvány megfékezésének érdekében. A tantermen kívüli digitális oktatást a kormány január 11-én meghosszabbította, így a diákoknak továbbra is nélkülözni kell a közösségi élményt, amelyet a normál oktatási rend nyújthat nekik. Fehérvári diákokat kérdeztünk arról, hogyan élik meg az online tanulást, visszavágynak-e az iskolapadba, osztálytársaik körébe.

Gazdasági mentőcsomag a vendéglátóiparnak

2021. januárjának végén Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán számolt be az intézkedésről, mely egyaránt támogatja a munkavállalókat és a vállalkozásokat.

Megkezdi működését az Oltási Munkacsoport

Létrejött a Megyei Oltási Munkacsoport, amely koordinálja azt a munkát, aminek eredményeként a vasárnap az országba érkezett Moderna-szállítmány a kormányhivataloktól eljut a háziorvosokhoz, akik beoltják a legveszélyeztetettebb idős embereket.

Megkezdődik az idősek oltása a megyében

2021 februárjának elején adtunk hírt róla, hogy országosan megkezdődik a koronavírus elleni oltás beadása a nem otthonban élő idős emberek körében. A vakcinák beadásában a háziorvosok és az eddig is létező oltópontok vesznek részt. A háziorvosok, ha szükséges, az oltandók otthonában, illetve saját rendelőjükben oltanak – elsőként a legidősebb embereket, közülük is azokat, akik a leginkább védendőek.

Egy nap alatt 40 fő lett beoltva Lovasberényben

Március 11-én reggel 8 órától több mint 40 fő beoltására került sor a lovasberényi rendelőben. Minden kiértesített elfogadta a Moderna és az AstraZeneca vakcinát és türelmesen várták, hogy sorra kerülhessenek.