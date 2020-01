Egy etyeki baleset margójára: egy szemtanú, aki nemcsak szemtanú maradt, hanem segített

Sajnos balesetek mindig vannak közútjainkon. Ám a bajbajutottak gyakran csak azokra számíthatnak, akik megállnak mellettük. Ám ez nem mindig történik meg… Egy hétfői etyeki esetről mesélt egy szemtanú, aki jogosan kérdezi: miért mentek el mellettünk olyan sokan, miközben mi próbáltunk segíteni?

Ki ne hallott volna arról a két halálos áldozatot követelő, Magyarországon történt szilveszteri esetről, melyben az árokba hajtott autóhoz órákon át nem ment oda senki? Hogy azért, mert nem vették észre, vagy mert elhajtottak mellette többen is, már sosem fogjuk megtudni. Így azt sem, vajon megmenekült, életben maradt volna-e a két fiatal, ha időben segítséget kap. Sajnos nem egyedi esetről van szó – a segítségnyújtás még mindig nem erőssége a társadalom minden tagjának. Szerencséje volt azonban annak a hölgynek, aki Etyek közelében repült le az útról, és kötött ki egy szántóföld széli fába csapódva január 20-án, hétfőn. A forgalmas úton rengetegen elhajtottak mellette. Nem így Végh Orsolya, aki mit sem sejtve, Biatorbágy felől tartott Etyek felé autójával ezen a napon 11 és 12 óra között. Amikor… „kb. félúton észrevettük, hogy a kanyarban baloldalt egy autó van benn a szántás szélén, alaposan összetörve. Mire mi mellé értünk, kb. három autó simán elment mellette…” – írja a hölgy, aki a Fejér Megyei Hírlap számára lehetővé tette, hogy a történetet mások is megismerjék.

Mozgást láttak

Mint felidézte, azonnal megálltak, mert látták, hogy mozgás van az autóban: „Egy idős néni ült benne, akinek az elmondása szerint éppen csak kicsivel előtte történt vele a baleset és ütközött neki egy fának. A telefonját kereste, hogy segítséget tudjon hívni.” A segítségnyújtók azonnal hívták a mentőt és a rendőrséget. A szomorú tapasztalata azonban az volt, hogy mindeközben ugyanúgy mentek el mellettük az autók, hosszú perceken át… „Aztán voltak, akik Etyekről kijövet lassítottak és kérdezték, hogy tudnak-e segíteni, sőt néhányan meg is álltak. Egy fiatalember segített megtalálni az autóban a néni szétesett telefonját, mert nekünk nem sikerült. Ezúton is hálásak vagyunk neki, mert tudtuk értesíteni a fiát.”

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, ahogy a szemtanú is megemlítette, tud az esetről. Sajnos arról nincs tapasztalatuk, milyen gyakran történik meg hasonló az utakon – hogy nem állnak meg az emberek segíteni –, de ezúttal nagyon jól jött a segítség az érintettnek. A rendőrségen elmondták: Etyek külterületén történt az eset, ahol egy Opel 78 éves budapesti sofőrje Etyek felől Biatorbágy irányába közlekedett. Ám mindeközben autója sebességét „nem az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg, és egy balra ívelő útkanyarban az úttestről lesodródva árokba hajtott, majd egy fának ütközött” – áll a hírlap által kért jelentésben.

Orsolya számára ez, noha jól végződött, mégis egy szomorú történet – jogosan. A kérdései is azok: hogy képesek egyesek közömbösen elhajtani, amikor valakinek akár az élete foroghat kockán?

Ez az eset, szerencsére (talán az őrangyaloknak és a légzsáknak köszönhetően, vélekedik Orsolya), jól végződött, a balesetet szenvedett hölgy ugyanis csak könnyebben sérült meg. A kétségbeesés és a sokk persze eluralkodott rajta, ami nem is csoda egy ilyen baleset után. De ne feledjük – aki az autóban ül, lehet bárki anyukája, nagymamája – hívja fel a figyelmet a segítségnyújtó. Tegyük fel hát magunknak a kérdést: hogyan esne, ha senki sem segítene rajtunk ilyen helyzetben? A hétfői etyeki történetet így fejezte be Orsolya: „Lassan megjött a segítség, a nénit áttettük a meleg autóba, mi megfagytunk, de jó érzéssel hagytuk a nénit a kiérkező szakemberekre. Biztatok mindenkit, hogy figyeljünk jobban egymásra, ne menjünk el közömbösen, ha valamit, vagy valakit észreveszünk, mert mi is kerülhetünk ilyen helyzetbe!”