Zámoly egy élhető település: a város zaja távoli, de a szolgáltatásai elérhetőek

A két város, Székesfehérvár és Csákvár között, a Vértestől nagyjából 8 kilométerre fekvő Zámoly a 90-es évekig komoly lemaradással küzdött. A rendszerváltás óta nagyot lépett előre a település, jelentős fejlesztések történtek, ám van még bőven tennivaló.

Bánszki István, Zámoly polgármestere az idei év fejlesztései kapcsán ezt mondta: – A tervekhez, az elképzelésekhez és a kívánalmakhoz képest keveset tudtunk megvalósítani. Ha most összeírnám, mennyi pénzre van szüksége a falunak, könnyen kijönne 3-4 milliárd forint, amit egyébként csak néhány, de még mindig hiányzó, fontos fejlesztésre tudnánk költeni. Persze annak is örülünk, ami van. Folyamatban van például egy komoly fejlesztés tervezése: egy 86 millió forintos beruházás keretében szeretnénk bővíteni az óvodánkat, mert hála istennek nő a gyereklétszám. Miután a tornaszobát is csoportszobává alakítottuk, most több mint 100 gyerek járhat az óvodába.

Akár három-négymilliárd forintot is el tudnának költeni a településre

Viszont a jövőben szeretnénk egy bölcsődei szárnyat is kialakítani, hogy a 3 évesnél fiatalabbakat is fel tudjuk venni, akiknek jelenleg nincs helyük. Az óvoda konyhája ugyanakkor megújult, mintegy 39 millió forintot költöttünk rá – mondta el a polgármester. A járdahálózat is bővült, közel egy kilométer gyalogút épült az idén. A polgármester első körben a főút melletti, illetve a közintézményekig, buszmegállókig vezető járdaszakaszok kiépítését tartja fontosnak. Percenként 6-8 autó, kamion halad át ugyanis a településen, ezért biztonsági szempontból a főút melletti járdára, illetve a meglévő szakaszok felújítására igen nagy szükség van. Bánszki István egyébként úgy látja, a lakosok többsége az önkormányzat munkáját az utak és a járdák állapota után ítéli meg, ezért kiemelte, az elmúlt években belterületen mintegy 8 kilométer út újult meg, és mindösszesen 1,5 kilométernyi olyan szakasz maradt, amely még mindig murvás, nem pedig aszfaltozott.

– Zámoly nagy hátrányból indult, hiszen még a 90-es években sem volt bevezetve sok helyen a víz és a gáz, nem létezett csatornahálózat, telefon is alig. Ezt a 2000-es évek elejére sikerült pótolni. Ezután jött a közvilágítás és az úthálózat rendbetétele. Amikor tehát bármilyen fejlesztésről beszélünk, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Jövőre bővítésre, korszerűsítésre kerül a szennyvíztelep is, amire 200 millió forint áll rendelkezésre. Pályáztunk az orvosi rendelő épületének felújítására is, mert az épület, amelyben a védőnői és a családsegítő szolgálat is működik, szintén elég régi – mondta el a polgármester, aki megemlítette még a közvilágítás korszerűsítését is, amelyre egyelőre nem találtak megfelelő pályázati lehetőséget, de a közbeszerzési folyamat már zajlik. A ledvilágítással nem csak az előírt szabványnak felelne meg a közvilágítás, de kevesebbe is kerülne.

– A faluban amúgy színes az élet, aki itt akar programot találni, az jó eséllyel talál is. Még Fehérváron sincs egy főre vetítve annyi közösségi tér, mint nálunk, és örülök neki, hogy ezek maximálisan kihasználtak. Számos civilszervezetünk van, ezek a legkülönfélébb programokkal várják a helyieket, akiket persze nem könnyű megszólítani, hiszen a lakosság jelentős része a munkája miatt Fehérvárhoz kötődik. De Zámoly egy élhető település – iskolával, óvodával, közintézményekkel és jó buszközlekedéssel – távol a nagyváros zajától, de elég közel, ha munkáról, vagy egyéb olyan szolgáltatásról van szó, ami itt nincs meg – foglalta össze Bánszki István.

