Égig érő albérletárak: Pest után a királyok városa az ezüstérmes

„Pofád leszakad, ha ezt meglátod…” – a penzcentrum.hu portál kendőzetlenül fogalmaz. Hajmeresztők az átlagos albérletárak: Fehérváron például 21 százalékkal, 120 ezer forintra nőtt a bérleti díj az előző évihez képest.

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését követően felélénkült az albérletpiac. A lakáskeresés emberpróbáló és pénztárcaapasztó nagy kaland. Megállapítható: a lakáskiadások tekintetében az augusztus a legerősebb hónap. Az ingatlan.com-tól tudjuk, hogy Budapesten a legdrágább városrész továbbra is az V. kerület, ahol 215 ezer forint az átlagos bérleti díj. A XI. kerületben 165 ezer, a XIII. kerületben 160 ezer, a XIV. kerületben 140 ezer forint az összeg.

A bérlők többsége nem a diákok, a dolgozók közül kerül ki

A főváros után a királyok városa az ezüstérmes. Az elemzés szerint a megyeszékhelyek közül Székesfehérváron 21 százalékkal, 120 ezer forintra nőtt az átlagos bérleti díj, míg Debrecenben 11 százalékkal, 110 ezer, Győrben 8 százalékkal, 108 ezer forintra. Szegeden nem történt változás, az albérleteket 95 ezer forintért adják; Pécsett túlkínálat alakult ki, és olcsóbbak az albérletek, a csökkenés 8 százalékos, a havi díj 90 ezer forint. A fehérvári szobaárakat bogarásszuk – közzétesszük, nem kommentáljuk. Belváros: 75 ezer forint. Belváros (másik): 65 ezer forint. Tóváros: 50 ezer forint. Modern családi házban, külön fürdőszoba használatával diáklánynak: 50 ezer forint. Víziváros: 40 ezer forint. Horvát István utca: 5 forint (ez nyilván elírás…)

Zoltánék a megyeszékhely környékén élnek, a takaros faluból semmi pénzért nem költöznének vissza a városba. Nagybátyjától örökölték annak idején az egyik egyetem környéki lakótelepen a második emeleti kétszobást, melyet már évek óta kiadnak.

Éveken keresztül mindig egyetemistáknak, általában „egykéknek”, de volt két tanévük, amikor három leányzó élte ott a mindennapjait. Most az egyik multicég bérli kezdő mérnök házaspáruknak a lakást. (Még csak „irányárat” sem mond.)

A napi hirdetés nem bonyolítja túl: „Készpénzért garzont vagy másfél szobás lakást vásárolnék” (és a telefonszám).

A krónikás rokonságával esett meg pár éve, amikor először hirdették meg az akkor még főiskolai hallgatói önkormányzatnál kis garzonlakásukat. A megbeszélt időre egy monstrum autó gurult be a parkolóba, és a belőle kiszálló fekete napszemüveges úr nem sokat teketóriázott: ő akkor itt és most inkább megvenné a lakást. A rokonok csöndesen ragaszkodtak a bérbeadáshoz…

A bérelt lakásba költözők főként családi és ismerősi körben kutakodnak, ha így nem találnak, akkor ingatlanhirdetési oldalakon keresnek lakást – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Az eduline.hu szerint a felvételi ponthatárok kihirdetésétől szeptember végéig további 30-40 százalékkal élénkülhet a kereslet a kiadó lakások iránt. A bérleti díjak átmenetileg néhány ezer forinttal emelkednek, de az év végére aztán kiegyenlítődnek.

A második leggyakoribb ok a válás

Talán nem is gondolnánk, de a Központi Statisztikai Hivatal friss felmérése azt mutatja, hogy a bérlők többsége nem is a diákok, hanem a munkavállalók közül kerül ki. A második leggyakoribb ok a bérlők körében a válás, s csak utánuk következnek a „deákok”.

Megkeresésünkre a nevének közlésétől elzárkózó ingatlanpiaci szakértő különvéleményének ad hangot. Mi a drága? – kérdez vissza. A napi 15-20 ezer forintos szállodai szobaár, vagy a napra lebontott 4000 forintos fehérvári átlagos albérletár? Természetesen azt ő is megfogalmazza, hogy olcsó állami bérlakásokra volna inkább szükség, s akkor így a nyár vége felé nem szállnának az égbe az albérletárak…