Két tanteremből nőtte ki magát a szabadegyházi Egészségvédelmi Nap

Egészségügyi szűrőnapok sora zajlik megyeszerte, mind szakszerűen, számos szakember részvételével – de a szabadegyházi szervezésben van valami plusz. Ott a gyermekeikért és a gyermekeikkel vesznek részt a szülők – ráadásul mindez nem olcsó marketing-megfontolásból van így.

Nochta Tamásné Éva 31 éve, pályakezdőként került Szabadegyházára, ahol védőnőként dolgozik. Vidéken területi védőnői körzetek vannak, ami azt jelenti, hogy nem csak várandósgondozást, a 0–6 éves korú gyermekek ellátását, nővédelmi gondozást és az óvoda ellátását végzik a védőnők, hanem hozzájuk tartozik az általános iskola is. Így került Éva a Kossuth Lajos Általános Iskolába, ahol egészségnevelő órái során hamar rájött: a gyermekeknél sokkal könnyebb eredményt elérni az egészséges életmóddal kapcsolatban, mint a felnőtteknél, akiknek már berögzült szokásaik vannak. Ráadásul kíváncsiak, érdeklődők is. Hamar észreveszik a szülők hibáit, aggódnak szüleik egészségéért, és fel tudják hívni a figyelmüket a helyes életmódra.

Ha egy életet sikerül megmenteni, akkor érdemes volt

Éva a munkatársaival kezdetben csak az iskolásoknak szervezett egészségvédelmi napot, ahová a szülők is hivatalosak voltak, de csak segítőként. Aztán Éva tizenegy évvel ezelőtt megkérdezte az iskola igazgatónőjét, mit szólna hozzá, ha véradás is lenne az egészségvédelmi napon, és alapszűréseket is végeznének az orvosi rendelő dolgozói. Ő partner volt ebben, és biztosította a helyet az iskolában. Kicsiben kezdődött minden. Mindössze két tanteremben.

Első alkalommal 25 fő véradó jött el, de Éváék szerették volna elérni, hogy községük a körzet legtöbb vért adó települése legyen. Retro véradást hirdettek hát, ahol a sörön és a virslin kívül a véradók pizza- vagy gyros-utalványt is kaptak, támogatva ezzel a helyi vállalkozókat. Felkérték a helyi focistákat is véradásra. A jobb eredmény elérése érdekében elkezdtek versenyt hirdetni az iskolai osztályok és az óvodai csoportok között. Aki a legtöbb véradót hozta, az osztálykirándulást, értékes kulturális programot nyert az önkormányzat jóvoltából. A kampánynak meg is lett az eredménye: a legtöbb véradó 130 fő volt. Ilyen sokan még városon sem jelennek meg egyszerre. „A szűrések során pedig évről évre olyanokra is bukkanunk, akik kezelésre szorulnak – és ha már egy életet sikerült megmenteni, akkor érdemes volt” – foglalja össze a lényeget Éva.

Mára az egészségnap szinte kinőtte az iskolát. Újabban minden tanterem, a folyosók és a tornaterem is foglalt. A nap végén pedig mindenkit langallóval, teával és forralt borral várnak a falukemencénél.

