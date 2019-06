Egészségnap mellett borsófesztivál is lesz Fehérváron

Egészségi állapotukat ellenőriztethetik és éhségüket is csillapíthatják azok, akik június 15-én, szombaton kilátogatnak a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központba, a Farkasvermi útra.

A Humán Szolgáltató Intézet évek óta szervez szűrővizsgálatokat a különböző városrészekben, ahol ingyenesen, előre történő bejelentkezés nélkül van lehetőség alapvető vizsgálatokon történő részvételre. Jövő szombaton 9 és 13 óra között többek között vércukorszint-, vérnyomás- és csontsűrűségméréssel várják az érdeklődőket, de ugyanakkor lesz általános állapotmeghatározás, EKG és kardiológia, valamint bőrgyógyászati vizsgálat is.

Érdemes a lehetőséget kihasználni, hiszen így elkerülhető a beutalókért történő sorban állás a háziorvosnál, és egyetlen délelőtt alatt több egészségügyi értékükre is fényt deríthetnek. Ráadásul a helyszínen dolgozó szakemberektől adott esetben mindjárt tanácsokat is kaphatnak az eredmény kézhez vétele után. A szárazréti közösségi központ teljesen akadálymentes, így a fogyatékkal élőket is várják a délelőtt folyamán, és persze szívesen fogadják a más városrészben élőket is.

Az egészségnappal egy időben rendezik meg az 5. Borsófesztivált a közösségi központ gasztroudvarán, ahol az idén is lesz főzőverseny. Ehhez borsót, tűzifát és sörpadot asztallal a helyszínen biztosítanak a rendezők. Bármilyen borsós ételt el lehet készíteni, de a további hozzávalókat a nevezőknek kell magukkal vinniük. Nevezési díj nincs, a jelentkezéseket pedig a selyembokor@gmail.com e-mail-címen várják június 12-ig. Az esemény 10 órakor kezdődik, de a színpadi programot 14.30 órára időzítették.