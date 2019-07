Egészséges ivóvíz, kommunális szennyvíz, belterületi vízrendezés

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény értelmében az önkormányzatoknak évente elemezniük és értékelniük kell településük környezeti állapotát. A sárbogárdi közgyűlés is eleget tett kötelezettségének.

Sárbogárd határát kelet felől kiemelt löszplató zárja le, mely 20–30 méter magas, lankás eróziós-deráziós (a víz, csapadék által koptatott és gravitációs marásos) lejtővel emelkedik ki a löszös üledékkel fedett hordalékkúp felszínéből – magyarázza szinte szakértőként Sükösd Tamás polgármester. Különösen a lefolyástalan löszvölgyek, így az országos oltalom alatt álló Bolondvári-völgy és az úgynevezett tanúhegyek adnak élénk jelleget a tájnak.

Az egészségesebb ivóvíz biztosítása céljából még korábban elkészült a pusztaegresi és a sárhatvani településrészeket érintően a vízminőség-javító technológia tervdokumentációja (engedélyezési, kiviteli és megvalósíthatósági terv). A Környezeti és energiahatékonysági operatív program nyertes pályázata nyomán azután megkötötték a támogatási szerződést, és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda vezetésével elkezdődött a kivitelezés. Sárhatvanon a jelenleg üzemelő ivóvízbázis mellé egy új mélyfúrású kút is készül a tartalék vízbázis biztosítására. A beruházások várható befejezése 2020 májusa.

Bogárdon még most is számottevő azon ingatlanok száma, amelyek rákötöttek az ivóvízhálózatra, de vele párhuzamosan nem veszik igénybe a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatást. A város évente ezért átlagosan 2–2,5 millió forint talajterhelési díj bevételével tud számolni. Alap és Sárszentágota a településeken keletkező kommunális szennyvizeket a sárbogárdi közüzemi rendszerre tervezi csatlakoztatni, s információink szerint ugyanebben gondolkodik Alsószentiván is.

Az önkormányzat Sárszentmiklós, Alsótöbörzsök és Rétszilas városrészekre készíttette el a belterületi vízrendezés vízjogi engedélyezi tervét, melyet több alkalommal is meghosszabbítottak. A pénzügyi és a pályázati lehetőségek függvényében a múlt évben a Sárbogárd, Kinizsi és Vágóhíd utca, a Tinódi utca keleti oldala, a Berzsenyi, a Radnóti, a Posta és a Kereszt utca (1–35., illetve 24–52. házszámig), valamint a 2706–2011. helyrajzi számú belterületi és a 013-as helyrajzi számú külterületi ingatlanokat érintő vízrendezés valósult meg. A város környezetvédelmi programja kitér a zaj- és rezgésvédelemre, a levegőtisztaságra, a rágcsálóirtásra, a zöldterület-gazdálkodásra és a fák védelmére, a temetők rendjére és tisztaságára, valamint a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladataira.