Fontos, hogy mindenki megőrizze a nyugalmát és a méltóságát! – a sárbogárdi polgármester mindig ezekkel a szavakkal kezdi tájékoztatóját. Vigyázzunk egymásra! – teszi hozzá mindjárt enyingi kollégája. Mindannyiunk egészsége a tét, ezért elengedhetetlen, hogy betartsuk a szigorú szabályokat! – így az úrhidai elöljáró.

Nem szervezhetnek gyermekfelügyeletet

A március 4-én meghozott kormányzati intézkedések jogszabályi háttere pénteken nyilvánosságra került, amit közzétesznek a város közösségi oldalán is – mondta el lapunknak Sükösd Tamás sárbogárdi polgármester.

Az emberi erőforrások minisztere az általános iskolákban és az óvodákban március 8-ától rendkívüli szünetet rendelt el, gyermekfelügyeletet nem lehet szervezni. A frissen elvégzett igényfelmérés alapján az óvodában nyújtanak étkezési szolgáltatást azzal, hogy az igénylők a területileg illetékes iskolai vagy óvodai konyhán vehetik át a dobozokba csomagolt ételt. A bölcsődében március 22-éig ügyeleti rendre térnek át. A szociális intézmény nappali és bentlakásos ellátási helyein (idősotthonok, hajléktalan szálló) továbbra is teljes látogatási és kijárási tilalom marad érvényben. A márciusi kirakodóvásár elmarad, a városi piacon pedig csak az élelmiszerpiac működik.

A rendkívüli szünet utáni első munkanap az óvodában április 7-e, a szünet idején a kormányhatározat értelmében a kontaktusszámok minél jelentősebb csökkentése érdekében gyermekfelügyeletet nem szervezhetnek – tájékoztatott Viplak Tibor enyingi polgármester. Mind az óvodások, mind az iskolások számára biztosítják az étkezést, az ebédet a Batthyány-gimnázium és általános iskola konyháján lehet átvenni. Az igényléseket a (06-22)372-062-es telefonszámon fogadják.

A kormány a koronavírus-­fertőzési hullám drasztikus terjedésének megakadályozása érdekében nem véletlenül hozta meg a járványügyi korlátozások átfogó szigorítását – vélekedett Bognár József úrhidai polgármester. Most e rend szerint kell élnünk. A polgármesteri hivatalban a már felvett házasságkötéseket korlátozott résztvevői létszámmal megtartják, a közösségi ház zárva tart. Gyermekfelügyeletet nem tudnak biztosítani, a közétkeztetés igénybevételére a zárlat időtartama alatt is lehetőség van, hasonlóan, mint a múlt év tavaszán.

Egyelőre nem született döntés Újvárosban

A kormány döntése alapján március 8-án életbe lépő szigorú szabályokat természetesen Dunaújváros lakosságának is be kell tartania. Arról, hogy ezeken kívül az önkormányzat esetleg milyen helyi rendeleteket tartat majd be a járványhelyzettel kapcsolatban az elkövetkezendő időszakban, egyelőre nem kaptunk információt. Dunaújváros polgármestere, Pintér Tamás kérdésünkre elmondta, álláspontjuk szerint a város lakosságára vonatkozó megfelelő rendeleteket csak a kormány által kiadott közlöny megjelenését követő néhány napban tudják majd meghozni. Éppen ezért számunkra sem tudott tájékoztatást adni az esetleges döntésekkel kapcsolatban. A dunaújvárosi lakóknak tehát egyelőre várniuk kell arra, hogy az önkormányzat a helyi rendeleteket kidolgozza, majd ismertesse azokat.

Vál-völgyében is igyekeztek felkészülni

Császár Roland kajászói polgármester három-négy nappal a kormányrendelet előtt már szigorított helyi hatáskörben a Covid-szabályokon. A háziorvos jelezte a polgármesternek, hogy ritkítani kellene a személyes kontaktusokat, s gondolja át, miként lehetne helyben segíteni. A baracskai iskolában tizenegy pedagógus megfertőződött, s az elsősök kivételével a kajászói gyerekek is odajárnak tanulni. A fertőzés elkerülése, de legalább lassítása miatt szinte minden közterületet lezártak: játszóteret, futballpályát, az erőnléti gépek használata tiltott, az utcai gyülekezést, beszélgetést is kérik mellőzni. Az üzletekhez kéréssel fordult: korlátozzák a vevőszámot, kint várakozzanak, míg sorra kerülnek. A maszk az utcán is kötelező, az iskolai konyha csökkentett tempóban üzemel, az óvoda betegség miatt zárva, az elsősök még az iskolában tanulnak. Mindenkit kér az oltakozásra Császár Roland, s hogy vegyék komolyan a fertőzésveszélyt.

A városi konyha továbbra is főz

A rendelkezések értelmében a bicskei polgármesteri hivatal teljes egészében home office-ba, azaz otthoni munkavégzésbe vonult, mondta el Bálint Istvánné bicskei polgármester. A hivatali dolgozók telefonon és ügyfélkapun tartják a kapcsolatot az állampolgárokkal, sürgős esetekben, fontos kérdésekkel ily módon állnak rendelkezésre. Az iskolák, óvodák ügyeleti rendszere nem megoldható, azonban a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében az intézményvezetők a szülőktől felvették az igényeket. A városi konyha elvitellel biztosítja a kérésekre a főtt ételt. Az országos szabályokhoz képest külön nem rendelkezik a polgármester, a közterületeken itt is kötelező a maszk, a játszóterek, közterületek zárva vannak. „Minden áldozat, amit hozunk, minden nehézség, amit átvészelünk, közelebb visz minket ahhoz, hogy fokozatosan visszatérjünk a normális életünkhöz”, hangsúlyozta Bálint Istvánné.