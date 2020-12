Egész évben gyűjtötték adományaikat a móri mentők

Érdekes és megható dolog az, hogy pont azok, akik egész évben másokon segítenek, még ilyenkor, ünnepek idején is jótékonykodnak. A móri mentők egész évben gyűjtöttek, hogy karácsony előtt megajándékozhassanak egy családot, gyerekeket és menhelyi állatokat.

Negyedik éve gyűjtenek a móri mentőállo­más dolgozói Csonkics Sándor mentőápoló ötlete nyomán, hogy karácsony­kor örömet szerezzenek egy rászoruló családnak. Hollósi Norbert mesélt a nem mindennapi összefogásról, hátha más munkahelyek, iskolai csoportok is kedvet kapnak az efféle segítségnyújtáshoz. – Egész évben, havi szinten adunk be pénzt a bajtársakkal. Ezt az összeget legalább nem kávéra költjük, hanem jótékony célra. Így gyűlik az összeg apránként, egész évben, melyet karácsonykor egy rászoruló családnak adunk. A móri családsegítő szolgálat segít a család kiválasztásában – mesélte a mentőápoló, hozzátéve, hogy mindig szigorú kritériumok alapján választják ki azt, aki a támogatást kapja.

Idén is 100 ezer forint feletti adományt gyűjtöttek a kiválasztott családnak, melyet jövő héten adnak át nekik. Korábban a mentőállomáson kerülhetett erre sor, az idei évben azonban a vírus miatt házhoz mennek a mentők. De ez még nem minden! A móri mentők ötven mikuláscsomagot is összeállítottak, melyet Andi bohócnak adtak, aki a fehérvári gyermekosztályra vitte az adományokat. De az idei évben még tovább mentek: a Herosz Takarodó úti állatotthonának is vittek több mint 100 kilogramm kutya- és macskatápot. Bartha Balázs állomásvezető mentőápoló és Hollósi Norbert már át is adták az adományt az állatotthonnak. – Érdemes összefogni ott, ahol kisebb-nagyobb közösségek vannak, mert év végén jólesik továbbadni az egész évi gyűjtést. Januárban már lehet is kezdeni – fogalmazott a mentőápoló.