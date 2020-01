Korhű módon újul meg a KEMPP védőállása

Ha január, akkor máglya gyúl a Mészeg-hegyen és az urivi áttörés pokoli napjaira emlékeznek a látogatók a Don-kanyar Emlékkápolna tövében. Idén, a hetvenhetedik évfordulón, a megemlékezés apropóján az elmúlt vasárnap egyszerre két kiállítás is nyílt egy kissé feljebb a hegyen, a Katonai Emlékpark Pákozd, Nemzeti Emlékhelyen. A 2020-as esztendő első nagyszabású eseménye jó alkalmat adott az értékeléshez.

– A tavalyi volt az emlékpark tizedik évada, ennek megfelelően tartalmas programokkal készültünk és azt kell mondanom, minden a terveink szerint sikerült – mondta Görög István nyugállományú honvédtiszt, a létesítmény ügyvezetője. – A kedvező időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy jól ki tudtuk használni a Honvédelmi Sportszövetség különböző pályázatait és felkeltettük programjainkkal az iskolák érdeklődését. Minden eddiginél több fizető látogató érkezett hozzánk a 2019-es esztendőben. Az összes látogatói létszám körülbelül 70 ezer volt, de ezt már ötödik éve teljesítjük, ám tavaly regisztráltuk a legnagyobb arányú fizető látogatót, 30 ezren éreztek így a katonai emlékparkba. Adataink szerint 57 százalékuk gyermek volt, aki ifjúsági csoport tagjaként, vagy családjával jött el hozzánk. A rendezvényeink nagy része egyébként a 16 órás zárás után, azaz a hivatalos nyitva tartáson túl kezdődik el: és ezek az események is látogatottak. Összességében tehát „etalon” év volt számunkra a 2019-es esztendő.

– Terveznek bővítést, fejlesztést ebben az évben?

– A honvédelmi miniszter úr támogatásának köszönhetően újul meg a harcárok – folytatta Görög István. – Ez egy földből készült építmény, s az ilyen árkokat a fronton harcoló katonák állandóan foltozgatták, mélyítették, karban tartották. Nálunk ez nyilván elmaradt, miközben a terület komolyan ki van téve az eróziónak. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred bevonásával nagyon pontos terv készült, amely alapján az 1914 előtti műszaki szabályzatnak megfelelően lesz az árok „kibélelve”. Az ehhez szükséges faanyag már nálunk van. A beépítés csak fagymentes időben lesz lehetséges, ezért a munka március 16-án kezdődik meg és májusban fejeződik be. Ez lesz az év legnagyobb ilyen feladata. Idén ünnepeljük a létesítmény 10. születésnapját, a felújított védőállást május 9-én ennek apropóján avatjuk majd fel. A második világháború befejeződésének 75. évfordulóján idén a béke megőrzésének fontosságára figyelmeztetünk: az lesz az európai béke napja, s ez kiváló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a hagyományőrzők segítségével bemutassuk a háborút – és azt is, hogy ahhoz képest mit jelent a béke. Szeretnénk arra is összpontosítani, hogy visszatekintsünk a Magyar Honvédség mögöttünk hagyott közel 30 évére, arra, hogyan és milyen módon védték katonáink az országot és biztosították hazánk lakosságának a békéjét.

– Az emlékpark nemzeti emlékhely, ami fontos státusz. Mit jelent ez idén?

– Igen, továbbra is nemzeti emlékhely vagyunk, egy a tizenhétből. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság éves értekezletét idén februárban nálunk szervezik meg, itt beszéljük át aktuális ügyeinket. Például azt, hogy a nemzeti emlékhelyeknek minden évben május második szombatjára teszik a napját, idén ez május kilencedikére esik. De kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti összetartozás napjára is, a trianoni évforduló apropóján az ifjúság megszólításával szeretnénk programokat készíteni. Terveink között szerepel, hogy folytassuk az Emlékparki Nyár elnevezésű rendezvénysorozatot, s idén tizedszerre nyitjuk meg a Hazafiság Iskolájának tanítási évét.