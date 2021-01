ISD Dunaferr Zrt.: Már negyedik alkalommal csúsznak a bérkifizetések

Negyedik alkalommal is csúsznak a dolgozói juttatások a ISD Dunaferr Zrt.-nél – derül ki Evgeny Tankhilevich belső leveléből. Megtudhatjuk azt is, ezen a héten befektetőkkel tárgyal a menedzsment.

Evgeny Tankhilevich, az ISD Dunaferr Zrt. általános vezérigazgató-helyettese hat pontból álló levelében arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy a munkáltató legkésőbb 2021. január 8-áig hiánytalanul, teljes összegben kifizetett minden olyan munkabért, amelynek havi összege a nettó 200 000 forintot nem haladja meg. Az ezt meghaladó rész kifizetése legkésőbb 2021. január 29-éig történik meg. Ez már folyamatában negyedszer fordul elő. A bérek fizetését ugyanis már szeptember óta nem tudja megfelelő módon rendezni a Dunaferr és ezt megelőzően is volt olyan dolgozói költségtétel, amit nem a megállapodások szerint fizetett ki. Felmerül a kérdés, hogyan lehet ez?

A menedzsment másokra mutogat, saját felelősségét nem látja

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a portfolio.hu-nak adott válaszából kiderül: „A munkaügyi hatóság a vonatkozó törvényi rendelkezés szerint a munkabért nem, vagy nem időben fizető munkáltató részére minden esetben lehetőséget biztosít arra, hogy az eljárás során az elmaradt bért egy kitűzött határidőn belül megfizesse, ezzel mentesülhet a munkaügyi bírság megfizetése alól. A hatóság így tudja segíteni azt, hogy a munkáltató a munkavállalók jogszerűen járó munkabérének kifizetésére, és ne egy esetleges bírságösszegre fordítsa anyagi erőforrásait.”

Tankhilevich egyébként a levélben leszögezi azt is: a bérek utáni adókat, járulékokat, a TB-ellátásokat kifizetik, az egészségpénztárhoz való munkáltatói hozzájárulást szintén teljes összegben, az önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulását 15100 forintig teljesítik. „A törzsgárda biztosítói járadék kifizetését, valamint az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás fennmaradó részét a pénzügyi lehetőségeink függvényében egy későbbi időpontban fogja teljesíteni a munkáltató” – írta. Kiderül az is, „az elmúlt hónapok problémái nem oldódtak meg, ezért az ISD Dunaferr pénzügyi lehetőségei egyelőre továbbra sem javultak”. Evgeny Tankhilevich ugyanakkor beszámol arról, hogy január 21-ére hívták össze a Dutrade Zrt. közgyűlését, amely után szerinte „hozzá tudnak férni a jelentős tőketartalékhoz, amit a 90 százalékban az ISD Dunaferr tulajdonát képező Dutrade nem kis részben a mi közreműködésünkkel, az évek során felhalmozott”. Lehetetlen, hogy a leánycég csak gazdagodjon, miközben az anyacégnek olyan pénzügyi gondjai vannak, hogy a béreket is csak halasztva tudja megfizetni – vélekedik a vezérigazgató-helyettes. A közgyűlés után ez a tőke február után minden bérelem pontos és hiánytalan kifizetését teszi majd lehetővé – ígéri.

Azt is részletezi, hogy a piaci kereslet régen nem tapasztalt szinten van jelenleg, pénz hiányában azonban ezt az időszakot csak kis mértékben tudja kihasználni a vasmű, de itt azt ígéri, hogy „ha a Dutrade-ban meglévő tőkéhez végre hozzájutunk, akkor ismét nyereséget tudunk majd termelni.”

Ír arról is: a Dunaferr továbbra is vonzó befektetési célpont. Ezen a héten két tárgyalódelegáció is érkezik Dunaújvárosba, rendkívül tőkeerős, az acélgyártásban és kereskedelemben nemzetközi hírnévvel rendelkező vállalatok képviseletében. Megjegyzi: e befektetők között nincs ott az az ukrán érdekcsoport és a körülötte gyülekezők, akik szerinte több milliárd forintos kárt okoztak a Dunaferr csoportnak. Úgy látja, ebben a károkozásban jelentős szerepet játszottak a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetőinek nyilatkozatai is. „Ezekkel a személyekkel éppen e miatt az ISD Dunaferr vezetése minden kapcsolatot megszakított, őket a társaság ellenségeinek tekinti” – fogalmazott Tankhilevich.