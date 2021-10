Dunaferr fizetések -Több oldalban írták le a szabályokat

Továbbra sem egyszerű az ISD Dunaferr dolgozóinak fizetésével kapcsolatos kérdéseken kiigazodni. Ezúttal többoldalas munkáltatói utasításban foglalták össze a munkaviszony szabályait. A dolgozók ezek szerint továbbra is két részletben jutnak hozzá fizetésükhöz.

Korábban lapunkban is folyamatosan beszámoltunk a Dunaferr körül zajló eseményekről, azonban ezek között korántsem egyszerű tisztán látni. Többször vissza is tekintettünk a történések sorai­ban, így olvashatták már azt is, hogy a munkáltató nevében eljáró Evgeny Tanchilevich 2020 augusztusának közepén felmondta a társaságcsoport kollektív szerződését. Ennek tartalma szerint a szerződés fél évvel később, 2021 februárjában meg is szűnt. Az ISD Dunaferr körül több kérdést vitatnak, ezek közé tartozik a kollektív szerződés felmondásának jogszerűsége is.

A munkavállalók és a munkaadó kétoldalú megállapodása helyett aztán életbe lépett a Munkáltatói utasítás a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és juttatásokról című dokumentum. Ebben a vállalat menedzsmentje, bizonyos időszakra megszabva, egyoldalúan vállalja a dokumentumban foglaltak teljesülését. Persze mindezt bizonyos feltételek teljesüléséhez köti.

Ugyanezt a dokumentumot adták ki nemrégiben az október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan. Ennek alapján a munkáltató vállalja az okiratban rögzített juttatások biztosítását és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok alkalmazását. A dokumentumban felsoroltak szerint annak tartalma vonatkozik az ISD Dunaferr Zrt.-re, az ISD Power Kft.-re, az ISD Kokszoló Kft.-re és a Dunaferr Vámügynökség Kft.-re.

A Munkáltatói utasítás a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és juttatásokról című dokumentum magában foglalja például a felmondási idő letöltésének előírásait, a létszámleépítést követő esetleges új munkalehetőséget más területen, a munkarendet és a munkaidő-beosztást.

Részletesen ismerteti a munkavállalókkal a bérpótlékok, a műszakpótlékok alakulását, a készenléti és az ügyeleti díjakat. A bérfizetés rendjével kapcsolatban pedig rögzítik, hogy a kifizetés legkésőbbi időpontja a tárgyhót követő hónap 10. napjáig megtörténik. Ezzel egyetemben azonban a dolgozók – csakúgy, mint az elmúlt egy évben – jelenleg is két részletben kapják fizetésüket.

