Dugába dőlt rendezvények Fejér megyében

Amint az kiderült: augusztus 15-ét követően sem lehet ötszáz főnél több embert vonzó zenés-táncos rendezvényt tartani. Utánajártunk, mi lesz a nyár végére tervezett megyei nagyrendezvényekkel.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki bejelentésének megfelelően augusztus 15. után sem tartható 500 fő feletti rendezvény, így viszont befellegzett jónéhány olyan fesztiválnak, amelyeket átszervezve még megtartottak volna az idén.

Nagy kérdés, hogyan tud megvalósulni Székesfehérvár legnépszerűbb, augusztusi programsorozata, a Királyi Napok újratervezett változata. Az ehhez kapcsolódó Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválról már korábban eldőlt, hogy ezen a nyáron nem tartják meg – pedig most lett volna a 25. jubileumi esemény –, helyette a Táncházban Király(nyi) Napok lesznek, amolyan minifesztiválként.

Ez augusztus 16–19-e között tart, beltéri és kültéri programokkal.

Majoros Andor fesztiváligazgató elmondta: őket nem érinti a csütörtöki bejelentés, mert eleve 500 fő alatti eseményeket szerveztek, ügyelve a járványügyi szabályok betartására. A Táncház befogadóképessége alapvetően 300 fő. A nagyteremben megvalósuló előadásokra – például a Hagyományérzők című műsorra vagy a Páva-gálára – legfeljebb 100 főt engednek be. Nagyobb lesz a színpad, a nézők pedig dobogós, emelkedő sorokba ültetve figyelhetik a műsort. Az udvari programokon körülbelül 200 fő várható. Ilyen lesz a Coco Loco Zenekar vagy Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncertje. Kertmozi is szerepel a kínálatban, alig több mint 100 fő nézheti majd a filmet. Itt is meglesz a távolság a székek és a sorok között.

Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán már csütörtökön közzé tette, hogy az augusztus 20-ra tervezett István, a király című koncert elmarad. Az önkormányzat pedig a napokban tekinti át a rendezvénynaptárat, s dönt arról, mi és hogyan valósulhat meg.

Az augusztus 21–23-a közé tervezett Alba Regia Feszt kapcsán annyi tudható: a szervezők azon vannak, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő keretek között megrendezhessék az eseményt. Egyeztetésre van azonban szükség, és a részletek itt is a jövő héten derülhetnek ki.

„Az Agárdi Popstrand és a fellépő zenekarok többsége – hónapok óta – türelemmel és megértéssel várta a fejleményeket. Tőletek is kérem a felelős gondolkodást a megértést! – fogalmazott Turbók János, a több évtizedre visszatekintő rendezvény szervezője a közösségi oldalán, ahol bejelentette, a Popstrand rendezvényei is elmaradnak.

Ugyancsak elmarad az EFOTT a Velencei-tó partján. Az augusztus végi eseményt csütörtökön lemondták a szervezők, akik már a következő nyári rendezvényre készülnek. A hagyományos, székesfehérvári Fezen Fesztivál éppen most zajlana. Ehelyett szeptemberre terveztek háromnapos Fezen Klasszikot, végül azonban érthető okok miatt ezt is lemondták a szervezők..

A dunaújvárosi Rockmaraton szervezőgárdája már korábban bejelentette, hogy ebben az évben teljesen elmarad a rendezvény, és azt 2021-ben, július 5-10-e között rendezik meg.