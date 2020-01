Dudás Patrícia, Fehérvár szépe és a Hírlap királynője Pest megyében is előkelő helyen végzett

A mátyásdombi Dudás Patrícia még 2016-ban nyerte el a Fehérvár szépe, Fejér Megyei Hírlap királynője címet. A titulus megszerzése előtt is büszkélkedhetett már hasonló elismeréssel, de most újonnan is szerzett egyet.

Harmadik alkalommal rendezték meg a fővárosban a Pest Megye Szépe versenyt. Azt, hogy a megmérettetésen a Fejér megyéhez továbbra is kötődő Dudás Patrícia indult, régóta tudni lehetett: 2019 szeptemberében már egy balatoni vitorláson csodálhattuk meg őt mint a döntőbe jutott hölgyek egyikét. A verseny utolsó fordulóját – hosszú felkészülések után – végül január 11-én rendezték meg. A végeredmény a következőképpen alakult: a III. Pest Megye Szépe-választás szépségkirálynője Siklós Vivien, első udvarhölgye Szemelveisz Nikolett, második udvarhölgye pedig Dudás Patrícia lett.