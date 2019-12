Drónt karácsonyra? Pál Károly elmondja, mire figyeljen

Tagadhatatlanul korunk egyik legnépszerűbb eszközei közé tartoznak a drónok, sokak karácsonyi listáján ott szerepelnek a kis távirányítású eszközök. De mire is érdemes figyelnie annak, aki a fa alatt egy ilyen gépet talál? A zichyújfalui Pál Károly, a Drónpilóták Országos Egyesületének elnöke osztott meg velünk pár hasznos tanácsot.

– Nagyon fontos megjegyezni, hogy a most karácsonykor megvásárolt drónokkal még a jelenleg hatásos jogszabályok szerint kell repülni! Ezt azt jelenti, hogy legyen az illetőnek kötelező felelősségbiztosítása, amit a Drónpilóták Országos Egyesületén (DOE) keresztül megköthet, valamint legyen érvényes eseti légtérhasználati engedélye is repülés során.

Ami a gépeket illeti, mindenképp érdemes egy picit többet költeni rá, mint a párezer forintos játékeszközökre. Jelenleg a Légügyi Hatóság és a fogyasztóvédelem sem vizsgálja ezeket az eszközöket repülésbiztonsági szempontból, így az olcsó, kínai gyártmányú, gyenge anyagminőségű drónok, azon túl, hogy balesetveszélyesek is lehetnek, rendkívül hamar mennek tönkre, ezzel rögtön el is vehetik a kezdők kedvét a távirányítású repüléstől. Az ember karácsonykor pedig nem olyan ajándékot vásárol, amit csak pár napra szán a szerettének. Már a nagy gyártók is felismerték ezt a piaci rést, és kifejezetten hobbi célra szánt eszközöket dobtak a piacra, amik egy picit ugyan drágábbak, mint a játék drónok, de hosszú távon mind élményben, mind repülésbiztonsági szempontból megtérül a befektetés.

– Nemrégiben megjelent egy pici gép, amelyik még a 250 grammos súlyt sem éri el. Mint tudjuk, ez az amerikai piacon a bejelentési kötelezettség határa, minden, ami ezen súly alá kerül, játéknak számít, nem kell semmiféle szervnek bejelenteni. Ez akkor Magyarországon egyelőre nem érvényes.

– Nyilván ez egy üzleti szándék volt a gyártó részéről egyes országokban, jelenleg azonban Magyarországon felelősségbiztosítás és légtérhasználati engedély kell ahhoz, hogy ilyen eszközöket használjunk, függetlenül azok méretétől, súlyától. Bízunk benne, hogy januárban, de legkésőbb februárban egy új törvény fog megjelenni, amely egyes információk szerint némiképp liberalizálni fogja a repülést. Addig is azonban a jelenlegi szabályok vannak érvényben.

Én azt tudnám tanácsolni, hogy semmi olyat ne csináljunk a légieszközeinkkel, amit mi magunk nem szeretnénk elszenvedni. Ha tehát nem szeretnénk, hogy a kertünkbe egy drón berepüljön, akkor mi se repüljünk be engedély nélkül bárki portájára. Létezik etikus drónhasználat, ezzel kapcsolatban rengeteg információt lehet megtalálni az interneten, ám a hamis információk elkerülése végett ismét a DOE honlapját tudnám javasolni böngészésre.

– Hogy érdemes kezdeni magát a drónozást?

– A legális drónhasználat egyik kritériuma a fent már többször is említett kötelező felelősségbiztosítás. Mielőtt bármibe belekezdene a pilóta, én nagyon ajánlom, hogy olvassák el a gépek vásárlói tájékoztatóját, emellett nézzék meg a gép leírását annak képességeiről, menetdinamikájáról, magasságkorlátozásáról. Gyűjtsenek be minden olyan információt, ami a kezüknél van, ha szükséges, használják az internetet is, a videómegosztó portálokon rendkívül jó bemutató anyagok érhetők el.

– Az időjárás finoman szólva sem idézi a telet, de tudjuk, hogy a hidegben való repülésnek vannak veszélyei. Mire figyeljenek az új pilóták?

– A magyar tradíciók szerint karácsonykor este van az ajándékozás. Óvva intek mindenkit, főleg a kezdőket attól, hogy sötétben repüljenek!

A legkritikusabb szempont a téli repülésnél az akkumulátor. Hiába van napközben akár 10-15 fok, reggelre, és estére jócskán lehűlhet a levegő, a lítium-polimer akkumulátorok pedig rosszul tolerálják az alacsony hőmérsékletet. Érdemes őket szobahőmérsékleten tárolni, testmeleg állapotban tartani a repülés megkezdéséig. Ez megóvja és egyben picit megnöveli az akkumulátor élettartamát és a hirtelen hideg következtében sem esnek össze a cellák.

A másik nagy probléma a propellerek jegesedése lehet, ami pár perc repülésnél, alacsonyabb kategóriájú drónnál nem feltétlenül fog jelentkezni, de egy 20 perc után, főleg ködben, már abszolút nem ritka eset.

Szélsőséges időjárási körülmények között nem javasolt repülni! Nem az eszköz, hanem a pilóta hőmérsékleti toleranciája a legfontosabb. Olyan körülmények között, ahol a pilóta elveszti komfortérzetét, ott nincs miről beszélni, hisz az irányító személy a legfrontosabb. Az eszközöknél a gyártó mindig meghatározza, hogy hány foktól hány fokig repülhet vele az ember, ezeket érdemes betartani, már csak garancia miatt is.

– Tudni már arról valamit, hogy mennyi új drónfelhasználó lett idén?

– A mostani év számait még nem tudom megmondani, hisz pont a legnépszerűbb időszakban vagyunk drónvásárlás terén is. Januárban fogjuk megkeresni a nagy disztribútorokat, és kérjük be az adatokat, ami alapján fel lehet állítani majd egy statisztikát. Biztos vagyok benne, hogy mivel elég felkapott területről beszélünk, kiugró eredményeket fogunk kapni.

2017-2018 között, szemben a félmillió eladott repülőgéppel, 3,5 millió drónt adtak el a világon, ez a szám pedig vélhetően tovább fog nőni. Ezeknek jelentős része hobbi vagy félhobbi célú eszköz. Nemrégiben voltunk egy konferencián, ahol elhangzott, hogy 2025-ig a legóvatosabb prognózisok szerint is ennek az iparágnak a bevétele éves szinten 17%-kal fog növekedni.

Évösszegzés, karácsony, jövőbeli tervek

– Szabadságon lesz az egész családom, úgyhogy a karácsonyi időszakban próbálunk pihenni, és nem a munkával foglalkozni, de nyilvánvalóan készülünk a jövő évre is. Várhatóan a drónos munkák száma is növekedni fog 2020-ban.

A DOE-val rengeteg dolog történt idén, ezek egy része átnyúlik a következő évre is. Új biztosítási lehetőségek kifejlesztésén dolgozunk, egy nagyon szoros és hatékony együttműködést szervezünk a HungaroControllal és a Légügyi Hatósággal is. Mindkét oldalon rendkívül nyitottak az együttműködésre, mely során megszólítottunk olyan nagy disztribútorokat is, akik segítségünkre lehetnek abban, hogy minden drónpilóta megfelelő tájékoztatást kaphasson. Mindannyian arra készülünk, hogy a drónpilóták és a dróntechnikusok előbb-utóbb egy nagyon keresett humán erőforrás legyenek. Magyarország ebből a szempontból előnyös helyzetben van, hisz azok a pilóták, akik jelenleg hobbisták, hihetetlenül jól tájékozottak, képzettek, rengeteg időt ölnek maguk fejlesztésére, így amikor ez az iparág kifejlődik azzá, ami felé halad, hazánk rendkívül jó pozícióban lesz.