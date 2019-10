Drónos oktatásba kezd a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A modern technológia vezérelte 21. században akarva-akaratlanul haladni kell a korral, újabb és újabb szakmák jelennek meg szinte minden nap.

Ezt ismerte fel a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is, akik kedden délután, a Drónpilóták Országos Egyesületének elnökének, Pál Károlynak a jelenlétében vettek át kettő professzionális- és egy hobbidrónt Fekete Róberttől, a disztribúciós cég vezetőjétől.

Az intézmény fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat kiemelt céljaként kezeli a tehetséggondozást, a kiemelkedő képességű tanulók fejlesztését, a modern tudományok, az informatika, a robotika megismeretetését a diákokkal. Utóbbi esetében amúgy is jelentős múltja van a baptistáknak, egyes intézményeik komoly versenyzői sikerekkel büszkélkedhetnek. Így talán nem meglepő, hogy a seregélyesi iskola mondhatni úttörőként vág bele a drónos képzésbe.

Hat rotorral a jövő szakembereiért

– A településen létezik egy modellező egyesület, és úgy gondoltuk, hogy nem csak a távirányítású kisautók és a 2D, hanem a drónok és a 3D irányába is nyitunk a képzéseinkben. Kezdetben szakkörös formában, heti egyszer, megfelelő szakemberek bevonásával történne az oktatás, majd idővel szeretnénk a tanmenetbe is integrálni a képzést. Az lenne a célunk, hogy a különböző szakterületeken, mint például a matematika, a fizika, a biológia, a művészettörténet vagy éppen a sport, is megtaláljuk és megmutassuk a drónokban rejlő lehetőségeket a diákoknak, ezáltal dinamikussá téve az oktatást ezekkel az eszközökkel – mondta el Sajtos József igazgató, aki hozzátette, mind a kicsik, mind a nagyok körében rendkívül nagy az érdeklődés a távirányítású légijárművek iránt, hovatovább a szülők is érdeklődve tekintenek a jövő felé.

Fekete Róbert – mielőtt egy rögtönzött oktatást tartott az udvaron felsorakozó gyerekeknek – elmondta, a most vásárolt eszközök hat rotorral rendelkeznek, ezáltal biztonságosabban lehet velük repülni, mint négyrotoros társaikkal. Emellett a nagyobb széllökéseket is jobban viselik, halk a működésük, autonóm akadálykikerülés jellemzi őket.

A tanári kar nyitott az új technika nyújtotta lehetőségekre, akiknek a képzését maga a Drónpilóták Országos Egyesületének elnöke fogja végezni. Pál Károly örömmel fogadta a kezdeményezést, mint elmondta, a DOE többek közt oktatási és ismeretterjesztési céllal is jött létre, úgyhogy teljes mellszélességgel támogatják az intézményt. Bíznak benne, hogy a seregélyesi iskola mintájára több intézmény is el fog gondolkodni a drónos oktatás lehetőségén, melyhez segítséget mind az egyesület, mind a seregélyesi általános iskola tud majd nyújtani.