Drónbajnokságot rendeztek Jenő focipályáján

Nem egy tipikus drónversenypályán kapott helyet az FPV drónbajnokság első fordulója – a jenői futballpálya volt a helyszín –, ennek ellenére kifejezetten jól sikerült a verseny.

– A szervező, Stipta Kálmán keresett meg azzal, hogy gyakorló helyszínt keresnek a környéken, én pedig felajánlottam, hogy mi lenne, ha egy versenyt is rendeznének itt – árulta el lapunknak Jenő polgármestere, Kerekes Ildikó a drónbajnokság létrejöttének körülményeit, aki szerint ez remek lehetőség a településnek arra, hogy nagyobb körökben is ismertségre és népszerűségre tegyen szert.

A rendezvény olyannyira képlékeny volt még a koronavírus-járvány miatt, hogy három héttel ezelőtt derült csak ki, hogy Jenő lesz a házigazda. Az eredetileg hatfordulós, hivatalosan magyar bajnokságként funkcionáló versenysorozat a vírus miatt három eseményre redukálódik majd.

– Igazából nem is feltétlen fontos megtartanunk mind a hat állomást idén, hiszen a világbajnokság is elmarad, így a versenysorozat nyertese sem kvalifikál a nemzetközi eseményre. Ettől függetlenül szeretnénk, hogy a versenyzők ne szokjanak el a versenyhelyzettől – mondta el Bakonyi Tamás, a szervezés egyik oszlopos tagja, aki maga is részt szokott venni a futamokon. Érdekesség, hogy a drónversenyekre összeállított nehézségi pályákat egy szervező kétféleképpen hirdetheti meg: vagy nyilvános pályát készít (mely azt jelenti, hogy két héttel a verseny előtt be kell mutatnia a pályarajzot), vagy titkos pályát készít, ekkor a verseny reggelén, vagy legkorábban az előző este értesülnek a versenyzők a pálya felépítéséről. Az első fordulóra 22 nevezés érkezett, a versenyt Babits Oszkár nyerte, a második Kristofóri Levente, a dobogó alsó fokán a tavalyi világbajnokságot is megjárt Rontó Roland végzett.