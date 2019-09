Drágább a fehérvári piacon kapható spenót, de miért?

Olvasói panasz nyomán néztünk utána a spenót piaci ára alakulásának.

Kedves olvasónk a minap jelezte: nem érti, a fehérvári piacon miért kerül 1500 forintba a spenót kilója, amikor Budapesten 600-700 forint az ára. Fölvetése nyomán még szerdán kilátogattunk a fehérvári helyszínre, ahol a kereskedőknél nem igazán találtunk a zöld leveles növényből. Egy helyen érdeklődtünk felőle, s azt a választ kaptuk, hogy legközelebb talán októberben lesz, ha hűvösebb az idő, a szállítás miatt. Néhány őstermelő asztalán azonban felfedeztük a nejlonból kikandikáló növényt, aminek kilóját jellemzően 1000 forintért adták. Az egyik asszonyság azt mondta: októberben, a fagyokig tudja szedni a parajt a kertből. S az ára? Nála is ezer forint per kiló, de az egyik kereskedőnél, nem sokkal arrébb, állítólag 4000 forintért is volt.

Megnéztük hát a budapesti árakat, s valóban: a szerdai ár a nagybani piacon 680 és 700 forint között mozgott, kilónként. Ehhez képest valóban drágának tűnik a fehérvári legalább 1000 forint.

Fölkerestük a piacfelügyelőséget, ahol Fülöp György piacvezetővel beszélgetve kiderült: ők nem hatóság, csupán az üzemeltetésért felelnek. Ebből kifolyólag az árak alakulására sincs ráhatásuk, abba nem szólhatnak bele.

Úgy tűnik hát, hogy a spenótot annyiért adhatják a kereskedők, őstermelők, amennyiért szeretnék, amennyiért megveszik a vásárlók.

Egy májusi cikkből egyébként az derül ki, hogy idén az aszály nehezítette a növény vetését és kelését is, s nőtt az import.