Elkészült a 2019. évi székesfehérvári költségvetés-tervezet

Bóka Viktor, Székesfehérvár jegyzője péntek délután átnyújtotta a polgármesteri hivatal által elkészített 2019. évi székesfehérvári költségvetés-tervezetet Cser-Palkovics András polgármesternek. A városvezető feladata, hogy a jövő hét pénteki közgyűlés elé terjessze a vaskos dokumentumot.

Jövő héten előbb a város önkormányzatának bizottságai elé kerül a tervezet, aztán szavaz róla a képviselő-testület.

– Reményeim szerint el is fogadja a város közgyűlése! Bízom benne, hogy minél nagyobb többséggel, akár egyhangú döntéssel – fogalmazta meg óhaját a polgármester.

A költségvetés-tervezet főösszege 66,4 milliárd forint; tehát ennyi bevétellel és kiadással számol.

A bevételi oldal 25,1 milliárd saját bevételt irányoz elő, ebből 19 milliárd a tervezett iparűzési adóbevétel, az építményadóból 2 milliárdot, a gépjármű- és az idegenforgalmi adóból együttesen félmilliárdot várnak.

– Egyébként mindegyik tétel emelkedő tendenciát mutat – fűzte a fentiekhez a polgármester.

A kiadási oldal számai szerint működtetési, térségi feladatellátásra csaknem az összbevétel felét, 29,8 milliárdot szánnak. Ebből 3,17 milliárd ún. szolidaritási hozzájárulás, amelyet a város önkormányzata fizet be az államkasszába; Fehérvár kiemelkedő adóerő-képessége indukálja ezt.

Picit több mint a költségvetés fele mehet fejlesztésre, felújításra: 33,3 milliárd. Ebből 23,4 milliárd állami, 6,6 önkormányzati, 3,3 milliárd uniós forrás.

Tartalékot is előirányoz a dokumentum; nem összekeverendő az előző összeggel, de ez is éppen 3,3 milliárd. Ebből 2,3 milliárd egyfajta vésztartalék. Az általános tartalék 325 millió forint. Előbbi két tételhez egyelőre semmilyen konkrét cél nincs hozzárendelve. Egyébként van további 700 millió céltartalék is a tervezetben.

Folytatódik a Saára Gyula Útfelújítási Program, az Ybl Miklós Intézményfejlesztési Program, az orvosi rendelők felújítását tartalmazó Kégl György Városi Egészségügyi Program, valamint a közbiztonsági és a születési program is. A székesfehérvári magánszemélyeknek továbbra sem kell helyi adót fizetniük.

Cser-Palkovics András kifejtette, hogy ellenzéki javaslatokat is beépítettek a költségvetés-tervezetbe. Az egyik ilyen a 65 év felettiek támogatása. Az érintetteket levélben értesítik ki, aki kéri, az kapja majd meg az egyszeri 5 ezer forintos juttatást. Egy másik beépített ellenzéki javaslat, miszerint új programként költségvetési célkiadást rendeltek a nyelvoktatás szociális támogatására.