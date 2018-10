A játék jegyében hozták közelebb a könyvek szeretetét a gyerekekhez Ráckeresztúron

Az Országos könyvtári napok programsorozat országszerte nagyon népszerű. Ilyenkor változatos programokkal készülnek az intézmények, bízva abban, hogy minél többen választják majd a jövőben kikapcsolódásként az olvasást vagy más, a könyvtár által szervezett kreatív, kulturális rendezvényt.

A ráckeresztúri könyvtárban Kreatív kuckó címmel kézműves-foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő gyerekek, akik Garainé Máté Andrea irányításával különféle technikával díszítettek egyszerű fehér, kincsgyűjtésre alkalmas dobozokat. Volt, aki festett, más mintákat ragasztott, de akadt olyan is, aki szalvétatechnikát alkalmazott. Csodás alkotások készültek. Az egyik kislány megjegyezte: „A könyvtár a legjobb hely a világon. Mármint ez a könyvtár. A mi könyvtárunk!”

Volt olyan nap, ami teljes egészében a játék jegyében telt. Irodalmi és könyvtárismereti feladványok vártak a jelentkezőkre, és memóriabajnokságon is összemérhették ügyességüket a gyerekek. Novozánszki Bíborka és Garamszegi Gergő lett a legjobb memóriajátékos. A második és harmadik osztályosok lelkesen keresték a választ a főként a kortárs ifjúsági irodalommal kapcsolatos kérdésekre, s közben a már megszerzett tudásukat, ismereteiket is használhatták. A népmesekvíz is sokakat érdekelt, bár néhány megfejtést ellenőrizni kellett a mesekönyvekben.

A gyermekek az aradi vértanúkról is megemlékeztek: a Hősök kertjében álló ’48-as, ’56-os emlékműnél Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester mondta el ünnepi gondolatait, majd az egybegyűltek néma főhajtással tisztelegtek a vértanú tábornokok emléke előtt.