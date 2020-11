Díszsírhelyekké nyilvánítottak két tucat emlékhelyet Abán

A helyiek számára nem újdonság, a megye többi lakójának viszont rendkívüli furcsaságként hathat: újratemették az eleinte németnek hitt magyar honvédet.

A hírről nem most hallott először szerkesztőségünk, hiszen már tavasszal lakossági jelzés érkezett Abáról, hogy a helyi református temetőben egy jelöletlen sírban német katona nyugszik.

– A német hadisírgondozó szervezet feltárta a sírt, és kiderült, hogy nem is német, hanem egy ismeretlen magyar honvéd nyughelyét találtuk meg. A második világháborúban elesett ismeretlen magyar katonáknak nincs központi temetőjük, így az önkormányzat úgy döntött, hogy a sírt rendbe teszi. Halottak napja közeledtével az önkormányzat felkérte a helyi református és katolikus egyházi vezetőket, hogy áldják meg a sírt, ezzel adjuk meg a végső tisztességet az elhunyt katonának. Őt is biztosan várta valaki haza, és a hozzátartozói­nak az ő elvesztése mellett bizonyára fájdalmat okozott, hogy nem tudtak kimenni a sírjához – mondta lapunknak Mikula Lajos polgármester a nem mindennapi történetet, mely egyébként a város közösségi oldalán is megjelent. Mint megtudtuk, az ismeretlen katona sírhelyét a képviselő-testület díszsírhelynek nyilvánította, így azt a jövőben az önkormányzat hivatott gondozni.

Ezzel nem ért véget a történet, hiszen az abai képviselő-testület további díszsírhelyek kijelöléséről is döntött – ezeket az önkormányzat az élő hozzátartozó engedélyével gondozhatja. Amennyiben nincs élő hozzátartozója egy elhunytnak, abban az esetben az önkormányzat köteles a sírhely gondozására.

Információink szerint az első lépések meg is történtek: a díszsírhely-kijelölés előtt a vezetés felvette a kapcsolatot az élő hozzátartozókkal, s kérte a hozzájárulásukat a dísz­sírhellyé minősítéshez. Egy esettől eltekintve mindenhol megkapta az önkormányzat a hozzájárulást.

A díszsírhelyekre az önkormányzat vezetése az emlékezés virágait helyezte el.