Díszpolgári cím, Pro Urbe díj – Két embert ismertek el Polgárdiban

A képviselő-testület Polgárdi Város Díszpolgára címet adományozott Molnár Józsefnek, a polgárdi asztalitenisz megalapítójának. Pro Urbe díjban, azaz Polgárdi Városért elismerésben részesült Keresztes Tibor, a Polgárdiért Közalapítvány elnöke. A városi kitüntetéseket nemzeti ünnepünkön adták át az érintetteknek.

Molnár József évtizedeken át fáradhatatlanul dolgozott a helyi közösség építésén. Mind munkája, mind pedig a hobbija – ami egyébként a szenvedélyévé is vált – Polgárdihoz kötötte és köti a mai napig. Példamutató magánélete és a fiatalok nevelésében mutatott fáradhatatlan elkötelezettsége tiszteletre méltó személlyé emelte őt a közösség köreiben. Rendszeres, aktív résztvevője a városi eseményeknek, és több mint négy évtizede részese a helyi sportélet szervezésének, az asztalitenisz-szakosztály lelke.

Munkássága alatt számtalan sportsikert könyvelhetett el, jó hírnevet szerzett a városnak a megyében és az országban egyaránt.

Keresztes Tibor közösségi ember, több helyi civil szervezetben is aktív szerepet vállal. Mint vállalkozó, rendszeresen jótékonykodik a közintézmények számára. Rendszeres résztvevője és szervezője a Polgárdi Összhang Kulturális, Városszépítő és Érdekvédelmi Egyesület eseményeinek, az egyesület színes és változatos programjai elsősorban a gyermekek és a családok számára nyújtanak kikapcsolódást. Nyolc éve idejét és energiáját nem sajnálva szervezi és igazgatja a rábízott Polgárdiért Közalapítvány ügyeit.

Munkássága alatt a szervezet több tízmillió forint pályázati forrással járult hozzá Polgárdi fejlődéséhez. Munkabírása több vállalt feladata mellett is alkalmassá tette arra, hogy a korábban jobb időket is megélt városi alapítványra ismét a rend, az átláthatóság és a stabil működés legyen jellemző.

– Egy nehéz időszakot magunk mögött hagyva most ismét az újítás, az építés és az értékteremtés időszakát éljük – fogalmazta meg egyebek között nemzeti ünnepünkön Nyikos László polgármester. – Ősszel elkezdjük építeni új óvodánkat, és visszaállítjuk a bölcsődei ellátást, bővítjük és fejlesztjük ipari parkjainkat, s megkezdjük a Zöld város projekt megvalósítását, melynek eredményeként parkolókkal, futópályával és gyaloghidakkal gazdagodik a településünk, valamint korlátozzuk a teherforgalmat a városhoz tartozó összes utcában.

Számtalan ingyenes gyermektábor, de még maga a Polgárdi Nyári Fesztivál is jelentős uniós és hazai forrás által valósulhatott meg, ez a tendencia a jövőben is folytatódik. Örülök, hogy itt van Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője is körünkben, mert így neki is meg tudom köszönni azt a kiállást, amit mellettünk tanúsított. Bár ő azt tudja, hogy nem sok olyan nap volt, amikor nyugtot hagytam volna neki az imént felsorolt pályázati dolgokban, de erről szól a szövetségünk.

Én Polgárdi, ő pedig a térség fejlesztésének elkötelezett híve, és jól látszik, hogy együttműködésünk és szövetségünk által milyen eredményekre vagyunk képesek. Az új iskola és az integrált szociális intézmény kiemelt állami beruházásként valósul meg nálunk, melyben képviselő úrnak is elvitathatatlan érdemei vannak. A felsorolt fejlesztési források összege közel 3 milliárd forint, ami a városunk csaknem négyévi teljes költségvetése. Úgy gondolom, ennek a jelentőségét nem kell taglalnom. Köszönjük a magyar kormány támogatását, Törő Gábornak pedig a közbenjárását. – zárta Nyikos.