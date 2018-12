Diákok adtak műsort a kis betegeknek a gyermeksebészeten

A gyermeksebészeten eleven gyerkőcök hangja hallatszott. Mintha semmi bajuk nem lenne. Aztán egyik-másik pillanatban előkerült egy törött kéz vagy egy begipszelt láb.

„Játékország szíve mélyén folyton hull a hó” – zendítettek rá a piros, fekete és fehér ruhák változataiba bújt ifjak, akik egyenesen a Cecei Általános Iskolából érkeztek a fehérvári kórház ötödik emeletére. Az itt összegyülekezett gyermek- és felnőttsereg ámulattal hallgatta a Tornócziné Bondor Csilla vezette énekkart, amelynek tagjai később a háttérbe vonulva figyelték a Mikulás két krampuszát. Az ördögszarvas hölgyek a találós kérdéseikre helyes választ adó gyermekeknek szaloncukrot osztogattak. Aztán egy hívogató dalnak köszönhetően a nagyszakállú is megérkezett, aki eltűnt kedvenc sapkáját kereste. A turpisságra hamar fény derült: a fejfedőt Karolina krampusz lopta el, aki Mikulás szerepbe bújva virgácsokat akart osztogatni az ifjoncoknak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Én nem hiszek neki! – csattant fel egy kisfiú a közelben, akihez a többi kisgyermek is csatlakozott. A Mikulást bizony senki nem váltja le! Így menekült meg az ünnep(ség), majd folytatódott gyümölcs- és szaloncukor-osztással. A fiatalok egy-egy plüssállatot is választhattak maguknak.

– Plüssöket, játékokat és könyveket is hoztunk magunkkal adományként. Úgy tudjuk, a kórház kis lakói sokszor szívesen hazavinnék az itt megismert játékokat, amire nem mindig van lehetőség – mesélt az akcióról Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes. Elmondta: a segítség és a felajánlások a gyermekektől, szülőktől, az önkormányzattól, valamint Varga Gábor or­szággyűlési képviselőtől érkeztek. A cecei jótevők immár kilenc éve minden év december 5-én meglátogatják a gyermeksebészeten és a gyermekosztályon fekvő kis betegeket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS