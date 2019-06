Demonstrációt tartottak a szennyvíziszap feldolgozónál

Flashmobra hívta a fehérváriakat péntek délután Márton Roland a szennyvíziszapot feldolgozó cég bejáratához. A cég tulajdonosa beinvitálta a szervezőt, hogy megmutassa, mi zajlik ott, a képviselő azonban nem élt a lehetőséggel.

Márton Roland (MSZP), Fazakas Attila (Jobbik) és Barlabás András (Momentum) péntek délutánra szervezett flashmobot a szennyvíziszapot feldolgozó cég közelébe. A demonstráció elején Horváth Sándor, az anyagból termőföldet gyártó cég vezetője odament a szervezőkhöz, és kérte, nézzék meg a munkájukat, annak eredményét, hogy az alapján alkothassanak véleményt. Márton Roland azonban azt mondta: „a mondandóját ismerjük, véleményét elolvastuk, ettől függetlenül mi azt gondoljuk, hogy ne legyen itt iszaplerakás. Mi itt flashmobot hívtunk össze, mindjárt el is kezdjük.” A cégvezető még erre is reagált: „De ne itt a napon, jöjjenek be!” A szervező azonban nem kívánt élni a lehetőséggel: „Nem, hadd döntsük már el, hol tartjuk.” Az ügyvezető megkérdezte még, van-e rá ezek után szükség. „Nincs! Elmondta a véleményét, köszönjük, szép napot kívánok!” – hangzott a válasz.

A szennyvíziszap feldolgozását bemutató, a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője által készített korábbi cikket Márton Roland álhírnek nevezte – miközben már több hírportálon is független szakértők és természetvédők megkérdezésével leközölték: itt valóban meddő földeket tesznek újra termővé. A flashmob e szavakkal kezdődött: – Mi embereket képviselünk, és a fehérváriak nem akarják, hogy Székesfehérvár Közép-Európa fekáliájának lerakóhelyévé váljon. Kikérjük magunknak, hogy ezt hónapokon keresztül eltitkolták és próbált ehhez asszisztálni mindenki! – mondta Márton Roland, bár a mindenkibe talán magukat nem értette bele, noha itt senki nem titkolt semmit: az elmúlt évekből több olyan felvétel, nyilatkozat is előkerült, ahol a cég által végzett munkát mutatják be médiumok. – Itt Felsővárosban, a központok környékén élők hónapok óta kutatják, honnan jön a bűz – mint kiderült, innen jön. Állítják, hogy ez egy áldás, és meg kellene köszönni – de a fehérváriak nem hálásak ezért. Nincs erre szükség – vélekedett a szuperföldről Márton Roland.