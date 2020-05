Dél-Fejér: Az illegális szemétlerakók nyomában

Érdekes szituációt teremtettünk egy Dunaújváros és a régi 6-os főút melletti, Baracs és Nagyvenyim közti mellék­úton, ahová fotózni érkeztünk az illegálisan lerakott szemetet.

Éppen túl voltunk az azbeszt, a WC-csésze, használt autógumi és egyéb háztartási fölöslegek dokumentálásán, amikor személygépkocsi hajtott be mellénk. Amikor meglátták, hogy „sétálgatva beszélgetünk”, mint akiket rakétából lőttek ki, egy erős és gyors ipszilonnal porzottak vissza a 6-os útra. Kísérőm, – aki egyébként hivatásos fuvarozó – mutatta meg a helyet, amihez prózai írás nem szükséges. Főleg most, amikor a klímavédelmi akcióterv során a nyáron kezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladék felelőtlen lerakása pedig akár bűncselekmény is lehet.

Ahol tettlegesen is komolyan veszik az illegális hulladéklerakást, ott úgy járnak el, mint Kulcs polgármestere, Jobb Gyula, aki maga vitt egy kábé 20–30 köbméteres „vegyes-lerakathoz” a település határában (értsd: zöldhulladék és zsákozott szemét), ami meglátása szerint is azért különösen undorító és közösség­ellenes, mert a Duna néhány méternyi távolságra van, valamint az üdülők és horgászok sincsenek hozzászokva az efféle erkölcstelen cselekményekhez. Rácalmáson – a helyiek elbeszélése alapján – többek azt látják és tapasztalják (és erre már rendőrnek bejelentett példa is akad), hogy leginkább az elmúlt évek alatt, a frissen a településre költözők (főként Dunaújvárosból) enyhén szólva sem élnek szimbiózisban a helyi természeti környezet és a saját portáikon összegyűjtött hulladék adottságaival.

Nagy Gábor, aki tősgyökeres Rácalmási, ráadásul a helyi Sirály Horgászegyesület tagja is, őszintén beszélt erről:

– Sajnos minket is érint az illegális szemétlerakás. Ugyanakkor teszünk is ellene, hiszen szervezünk szemétgyűjtést, azt mindig sikerrel elvégezzük egy évben több alkalommal. Ezt persze az illegális hulladéklerakók nem veszik figyelembe. Itt élőkként nyilván a szép környezetben, nem pedig a szemétkupacokon bukdácsolva szeretnénk sétálni a természetben, elmenni horgászni, kirándulni. Az egyesületek, civil szervezetek vadkamerákat helyeznek ki, kisebb-nagyobb sikerrel, de legalább van ilyen. Azokkal egyáltalán nem tudok mit kezdeni, akiknek ugyan szép a portája, de a hulladékot berakják egy erdősávba. Ezt mint magánember sem tűrtem soha, nem is fogom. Ha már szép a saját porta, maradjon tiszta a természeti környezetünk is, ami körbeöleli Rácalmást. Alapvetően néhány ember fejében kellene rendet csinálni, elsősorban azért, hogy igenis ezt vegyék komolyan. A nem túl régóta itt lakók nem úgy értékelik ezt a környezetet, mint a régóta itt élők. A vadkameráknak egyértelmű üzenete a tettenérés, jogosan pedig az intézkedés foganatosítása. Magunkért és a gyerekeinkért.