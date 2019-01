Németországban gitározott az ercsi Dékány Dani

Több nemzet fiaiból álló zenekarba kapott meghívást a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakgimnázium tizenegyedikes diákja, a gitáros Dékány Dani.

Wir sind Europa. Azaz Mi vagyunk Európa a címe annak a dalnak, amit Schwäbisch Gmündben játszott fel stúdióban egy nemzetközi összetételű, alkalmi zenekar. A fiatal olasz, német és francia zenészek a német település testvérvárosaiból érkeztek. A magyar partnertelepülést, Fehérvárt a bodajki székhelyű Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola szakgimnazistája, Dékány Dani képviselte az együttesben.

– Ercsiben lakom, négyéves korom óta érdekel a zene. Az első igazi gitáromat nyolcesztendősen kaptam – mondja Dani, aki a szülővárosában általános iskolásként három évet járt zeneiskolába, és sokat tanult nagyapjától, aki szintén muzsikál.

A Hang-Szín-Tér Művészeti Szakgimnázium iránt két, ugyancsak Ercsibe való, ám nála idősebb srác, Marosvölgyi Balázs és Szabó Marcell keltette föl az érdeklődést, akikkel egy zenekarban zenéltek. Ők csupa klassz dolgot mondtak a bodajki középsuliról.

Dani megpróbálta és felvételt nyert a szakgimnázium jazz tanszékére, amit a kiváló fehérvári muzsikus, Vörös Tamás vezet.

– Nagyon izgultam a felvételi előtt, ami lényegében meghallgatás volt. A zenei képességemről és a hangszertudásomról kellett számot adni – meséli Dani, aki elmondta azt is, hogy a jazz tanszékre évfolyamonként mintegy tucatnyi diák jár. A jazzen kívül a rock- és pop zenében is jártasságot szereznek. A szakgimnáziumi képzés négy éves, szakérettségivel zárul, s ez idő alatt heti két nap csak a zenéről szól. Aki az ötödik évet is elvégzi, OKJ-s vizsgával rendelkező jazz-zenész lesz.

A képzés nappali tagozaton zajlik, Dani az iskola kollégiumában lakik. Nagy jó a társaság – jegyzi meg. Bodajkon két zenekarban is játszik: az évfolyamtársaival létrehozott együttes annyira friss alapítású, hogy még neve sincs. Kivételes lehetőség az ide járók számára, hogy az intézmény külkapcsolatainak köszönhetően minden őszön 10-15 diák nemzetközi zenei kurzuson vehet részt, melyet Firenzében tartanak. Dani tizedikesként volt részese ezeknek az emlékezetes napoknak.

A beszélgetés végén a németországi stúdiófelvételhez kanyarodtunk vissza. Dani tudomása szerint a négyperces felvétel hanganyaga – természetesen profi minőségben – márciusra lesz meg, és videoklip is készül hozzá.