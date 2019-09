Dég apraja-nagyja műsorát előadta

Már szombat kora reggel ostorcsattogtatás, lópatkódobogás és mulatós zene hallatszott a település utcáin. Mind azt hirdette: közeleg a szüreti felvonulás ideje!

Olyannyira, hogy a nép már reggel 10 órára szép számban az egykori pálinkaház helyére gyűlt, ahol kezdetét vette a másnap hajnalig tartó mulatozás. A stabil talajt a föld helyett ezúttal egy mobil színpad biztosította, amely az Agrárminisztérium támogatásából került a helyszínre. Itt ropták az általános iskolások, a néptáncosok, itt áldotta meg a termést és mondott köszönetet a szőlősgazdáknak Imre Bálint esperes és Szemere János plébános, s ugyanitt adták elő énekkel, szavalattal tarkított műsorukat a nyugdíjasklub tagjai is.

– Ismét eljött az idő, hogy együtt mulatozzunk, s őrizzük ezt a nagyszerű hagyományt. Fontos, hogy ápoljuk a tradíciót, továbbadjuk azt a következő nemzedéknek – hangsúlyozta köszöntőjében Gárdonyi Sándorné polgármester, aki ezzel a szőlősgazdák egész éves munkájára is utalt.

– Mennyi présház váltott gazdát az elmúlt évek, évtizedek alatt! – sarkallt múltidézésre Imre Bálint esperes. Majd hozzátette: a folyamat mindenkor ugyanaz. A „szüretes” október már a kapunk előtt áll, vagyis a gazdák leverik a fáról a diót, a szőlőt pedig leszedik a tőről, s hamarosan mustillat árasztja el az egész környéket.

A szőlőhegyen ezen a napsütötte szombaton is így lett: a lovak pántlikája, a lányok repülő fonatjai és a fiúk díszes kalapjai mellett aranyló szőlőszemek, az ősz piros és sárga színeinek árnyalatai uralták a helyszínt. Aztán a hagyományőrző felvonulók „birtokolták” a falut: lovas kocsisok, lovasok, traktorosok indultak a hosszú útra – mezőszilasi élőzenés kísérettel –, hogy az egyes megállókon hosszabb ideig is szórakoztassanak. A hintón a bíró és a bíróné, Diószegi Martin és Kitti foglalt helyet, az elmúlt időszak történéseiről pedig Piukovics János kisbíró számolt be.