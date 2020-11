December 13-án lép életbe az új vasúti- és buszmenetrend

Érd alsó és Budapest-Kelenföld között 10 percenként közlekednek a vonatok a reggeli csúcsidőszakban. Székesfehérvár és Siófok között ütemes menetrend szerint, egész nap kétóránként közlekednek a személyvonatok.

Villamosítás, illetve pályafelújítások, helyreállítási munkák miatt továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat 2021 nyaráig Székesfehérvár és Balatonfüred között.

A kiemelt vasúti menetrendi fejlesztések mellett az autóbuszvonalak jelentős részén, országszerte életbe lépnek kisebb módosítások. A Fejér megyei vasúti menetrendeket itt találják, míg a megyei autóbuszos menetrendeket itt olvashatják.

A jövő évi menetrend több eleme már 2020 őszén életbe lépett. Szeptember végétől több dunántúli vasútvonalon is új menetrendet vezetett be a MÁV-START, így olcsóbb, sűrűbb és utasbarát kínálatot nyújt a Balaton déli partja, Keszthely, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé is. Az érintett nagyvárosokban a Volánbusz a vasúti ütemes menetrendhez autóbuszos csatlakozásokat alakított ki. A december 13-án életbe lépő fejlesztések az ország szinte minden térségét érintik.