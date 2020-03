Damniczki Balázs székesfehérvári cukrászmester valamit nagyon jól csinál

A tavalyi év elején pedig ott szerepelt a Volkswagen-Dining Guide Top 100 Étteremkalauz tíz legjobb vidéki cukrászdáját felsorakoztató listáján

Iménti állításunkat természetesen azon nyomban alá is támasztjuk: 2014-ben ő adta az ország tortáját, a Somlói Revolúciót, nemrég ő készítette el Will Smith születésnapi tortáját, a tavalyi év elején pedig ott szerepelt a Volkswagen-Dining Guide Top 100 Étteremkalauz tíz legjobb vidéki cukrászdáját felsorakoztató listáján. Ez utóbbi sikert Damniczki Balázs és csapata megismételte: idén is a top tíz közé kerültek.