Czirják Eszter magyaralmási előadásával megtöltötte a művelődési ház széksorait

Czirják Eszter családállító tartott előadást az általa képviselt önismereti munkáról a téma iránt érdeklődőknek. A theta-floating technikával is foglalkozó szakember megtöltötte a művelődési ház széksorait.

Varga Leonóra polgármester, korábbi ígéretéhez híven, előadókat invitál a községbe, hogy valós tartalommal teljenek meg a hosszú téli esték, így távolabb kerülnek az emberek a képernyőktől és közelebb egymáshoz, erős közösséget alkotva.

Az előadás-sorozat a helyi családállító önismereti tréningnek is mondható estjével vette kezdetét. Példákon keresztül mutatta be, hogy a családállítás nem arról szól, ki milyen viszonyban van az anyósával vagy a párjával, hanem éppen arról, hogy milyen komoly családi terheket cipelünk generációkon keresztül, amikről nem is tudunk. Az előttünk élő nemzedékek örökséget hagytak ránk, de nemcsak az ingatlanok szobáit, a finom porréteg alatt bújó politúrozott bútorokat vagy vonásaikat, hanem természetüket, életük játszmáit és drámáit is. Ezek az események akár emberöltőkön át is kísérthetnek, és blokkokat építve bennünk – éppen ezek miatt – adott esetben nem tudunk se a pénzzel, se az emberekkel bánni, vagy ezek miatt nem tudunk lefogyni, esetleg eldobni a cigarettát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS