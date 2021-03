Ha törik a cső és nincs víz – Iszkán és Csurgón egyre gyakoribb jelenség a csőtörés

A csőtörés mindig kellemetlen és sosem jön jókor. Mivel az elmúlt egy évben jóval több időt töltöttünk otthon, Iszkaszentgyörgyön és Fehérvárcsurgón sokak számára feltűnt, sokszor van csőtörés. Mi ezeknek az oka, és mikorra várható megoldás?

Elsőként lássuk a statisztikát! 2020-ban Iszkaszentgyörgyön 14, míg a közeli Fehérvárcsurgón 22 alkalommal kellett a DRV munkatársainak a helyszínre kiszállniuk a vezetékek törése miatt. Csurgó esetében ez azt jelenti, hogy durván minden két hétben egyszer szembesültek a lakosok a legváratla­nabb helyzetekben azzal, hogy nincs víz. A szolgáltató emberei a legtöbb esetben gyorsan elhárítják a hibát, de azért mégis kellemetlen, amikor az ember nyitná a csapot, amiből víz helyett csak sziszegő hang jön.

Mi az oka a gyakori csőtöréseknek? – tettük fel a kérdést az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójának, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek, amely a két település ivóvízellátását is biztosítja.

– A 14 820 folyóméter hosszúságú iszkaszentgyörgyi ivóvízhálózat elosztóvezetékeinek közel kétharmada 1979–1980-ban, azaz négy évtizede épült. Jellemzően ezeken a vezetékszakaszokon fordul elő gyakrabban csőtörés. Ugyanez a helyzet Fehérvárcsurgón is, ott azokon a vezetékszakaszokon – a 22 523 folyóméternyi vezeték mintegy felén – történtek meghibásodások, amelyek 1975 és 1985 között lettek üzembe helyezve, tehát azok is közel 40 évesek – írta a DRV Igazgatási és Kommunikációs Osztálya.

A gyakori csőtörések a csövek korán túl a vezetékek fölötti utcai forgalom megnövekedésével is összefüggésben állnak. Ahogy arra Temesvári Krisztián, Fehérvárcsurgó polgármestere rámutatott, a Dózsa György utcában, ahol tavaly a legtöbb – összesen hét – csőtörés fordult elő, minden alkalommal, amikor a 81-esen történt baleset miatt a falun keresztül terelik el a forgalmat, biztosra vehető, hogy csőtörés lesz. Fehérvárcsurgón ezenkívül a talaj szerkezete is nagyban befolyásolja a meghibásodásokat. A homokos talaj a talajvízmozgás miatt nem biztosít kellő alátámasztást a vezetéknek, illetve a településre jellemző talaj nagymértékben korrodálja a kötőidomokat is, ami szintén a csőtörések előidézője.

– A víziközmű tulajdonosa az önkormányzat, így a beruházási és rekonstrukciós munkák finanszírozása az ő feladatuk. Minden évben készül egy úgynevezett gft – gördülő fejlesztési terv – a településekre, amelyben szerepelnek a víziközművekre vonatkozó beruházási feladatok, vezeték- és hálózati rekonstrukciók. Ezeket a településeknek az eszközhasználati díjból – amit megkapnak a vízszolgáltatótól, és ami bele van építve a víz köbméterárába – kellene finanszírozniuk. Ám ez csak a töredékét fedezi a szükséges munkáknak, a mi esetünkben a vízből évi 2,5 millió, a szenny­vízből ugyanennyi folyik be – magyarázta Gáll Attila, Iszkaszentgyörgy polgármestere.

De mégis mennyibe kerül a vezetékek cseréje? – Egy meglévő vezeték rekonstrukciójának költségét sok tényező befolyásolja, például az átmérője, az elhelyezkedése, a talajszerkezet, a mélység, a szerelvények, a bekötések száma stb., ezért általánosságban nehéz a költségeket előre meghatározni. Nagyjából azonban, méterenként 40–100 ezer forint közé becsülhető – kaptuk a választ a DRV-től.

Ez sok esetben az önkormányzatokra erőn felüli terheket ró. A rekonstrukciónak pedig vannak további költségvonzatai is, hiszen a munkát követően a vezetékek felett húzódó és a munkák miatt felbontott utat is rendbe kell tenni. – Sok helyen folynak manapság útfelújítások, ám ezeknek leginkább akkor lenne valódi értelme, ha a felújítás előtt az alatta húzódó vezetékeket is kicserélnék, hiszen így nem kellene aztán a vadonatúj utat egy-egy csőtörés miatt felbontani – tette hozzá Gáll.

A DRV-nél azt is elmondták, hogy a vezetékek és szerelvények folyamatos cseréjével várhatóan a csőtörések számossága is csökkenni fog. Amennyiben pedig az érintett önkormányzatok pályázati lehetőségek során többletforráshoz juthatnának – erre Temesvári Krisztián a 2021–2027-es uniós fejlesztési ciklustól vár lehetőséget –, az elöregedett elosztóhálózatok rekonstrukciója rövidebb idő alatt történhetne meg, ezzel is csökkentve a hiba­számokat.