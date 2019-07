Csőszön megelevenedett a történelem

Interaktív történelemórának is felfogható lett volna az a rendezvény, melyet szombaton tartott a Csőszi Történelmi Haditorna és Hagyományőrző Egyesület. A török-magyar csatában természetesen a magyarok győztek.

Sajnos esőszünettel kezdődött a program szombaton Csőszön, a Történelmi korok találkozása rendezvényén. A magyar azonban nem az a nép, amelyiket a vihar eltántorít bármitől is, éppen ezért a világbajnok íjász Mónus József is alig várta, hogy a zuhatag szemerkélő esővé csendesedjen, s kilőhesse nyilait pontosan, szépen, ahogyan tervezte. Tavaly még ezt sem várta meg – zuhogó esőben tartotta a bemutatóját.

A történelem elevenedett meg ezen a napon Csőszön – az iszkaszentgyörgyi hagyományőrzők íjász bemutatója mellett Hidán Csaba professzor kuruc kori előadása hozta a 21. századba a múltat, amelyből kiderült az is, miért robbant ki a Rákóczi-féle szabadságharc. Varró János népi hangszer bemutatóval érkezett, Csajághy György pedig tárogatóval – az ő előadásában hallhattuk a Himnuszt is, miközben felvonták a magyar zászlót. A szári hagyományőrzők a reneszánsz kort mutatták be, majd török-magyar ütközetben győztek a magyarok egy trükkös oldalba támadásnak köszönhetően. A Csőszi Történelmi Haditorna és Hagyományőrző Egyesület vezetője, Balázs Miklós így fogalmazott: remek program volt, kár, hogy az eső sokakat visszatartott attól, hogy kilátogassanak.