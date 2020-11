Csóron is otthonra leltek az új facsemeték

Csóron és Szabadbattyánban is sikerült növelni a zöldfelületet, hogy jövőre már több árnyék és tisztább levegő fogadja a lakosságot.

Az országos fásítási programra sikeresen pályázó Csór település harminc fával lett gazdagabb. A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-vel együttműködve, Csete Krisztián polgármester vezetésével szombat reggel gyűltek össze az önkéntesek a falu központjában. Az önkormányzat dolgozói, a nyugdíjasklub tagjai és a település többi lakója mellett a Szent István Mézlovagrend tagjait is köszönthette a polgármester.

Négy különböző helyszínen kezdték meg a munkálatokat, melynek keretein belül a fák ültetése mellett szemetet és avart is gyűjtöttek. A sikeres és hatékony nap érdekében – az önkormányzat képviselői mellett – a résztvevők is több eszközzel felszerelkezve érkeztek, sőt, volt, aki kisebb növényeket, bokrokat vitt a központban elterülő parkba. A település lakói elmondták, szívesen vesznek részt az ehhez hasonló programokon, hiszen amellett, hogy a friss levegőn, aktívan töltik el az időt, nekik is érdekük, hogy környezetük folyamatosan szépüljön. A lelkes és kitartó segítségért – köszönetképpen – az önkormányzat teával, forralt borral és ebéddel kínálta a nemes, környezetvédő akció résztvevőit.