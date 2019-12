Csór község nem kérhet birtokvédelmet

Mint arról már több ízben írtunk, az iszkaszentgyörgyi kőbányából származó por- és zajszennyezés a szomszédos Csór szőlőhegyi részén régóta hangosra hangol panaszosokat.

Ők rendre Károly Ede helyi lakos mögé felsorakozva képviselik érdekeiket. Tartottak már lakossági egyeztetést, tüntetést és útlezárást is a bánya körül. Ha volt is megállapodás, utána hamar újra felcsaptak a lángok. Most birtokvédelmi eljárással folytatódott az ügy, amelyet Csór önkormányzata kérelmezett. A kormányhivatal a fehérvári önkormányzatot jelölte ki eljárónak. Kmetz Norbert csóri jegyző állította össze az anyagot. Az ellenérdekelt fél értelemszerűen az iszkai kőbánya volt. Információink szerint a szerdai, a fehérvári önkormányzat illetékes irodájában lezajlott szóbeli meghallgatáson csak hárman vehettek részt: az önkormányzat két munkatársa és Károly Ede mint tanú. A bánya kérelmezte, hogy zárt legyen az ülés.

Kmetz Norbert lapunknak elmondta, így is tájékoztatni tudta az eljáró hivatalt, amelytől viszont a következő iránymutatást kapta:

– Birtokvédelmet annak lehet adni, aki képes birtokolni, akinek van füle, szeme… Az önkormányzat mint jogi személy nem ilyen, ezért természetes személynek kell elindítania a birtokvédelmet – ismertette.