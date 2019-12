Tartós élelmiszereket, takarókat és plédeket gyűjtöttek a diákok

A Kríziskezelő Központ előtt kedden délután diákok szorgoskodtak: személy­autók csomagtartóiból nagy zsákokat, pakkokat emeltek ki, s hordtak be egyre másra az épületbe.

A Tóvárosi Általános Iskola diákjai voltak ők: tartós élelmiszereket, konzerveket, illetve takarókat és plédeket gyűjtöttek az erre rászorulóknak. Lujzitól, az egyik kisdiáktól tudjuk, hogy már sok éve teszi ugyanezt a suli diáksága.

– Nagyon szívesen segítünk, a gyerekek is nagyon fontosnak tartják. A karácsony közeledtével érzékenyítő programokon veszünk részt. Ez mindenkit megérint az iskolában, és egy emberként állunk az ügy mellett – mondta el Petőné Marton Gyöngyi pedagógus, aki arra is emlékeztetett, hogy az iskolai diákönkormányzat volt az adományozás ötletgazdája. – Nem csak a Krízisközpontnak szoktunk gyűjteni. A szülők a szülőtársaknak szerveznek vásárokat: az osztályokban gyűjtöttek ruhákat, játékokat, amelyeket az iskolai karácsonyi vásárban olcsón vásárolhatnak meg, akik szeretnék. A befolyó összegből élelmiszercsomagokat állítanak össze az arra rászoruló diákoknak. Részt vettünk a Mátrix Közhasznú Alapítvány Mesedoktor „Szeretetcsoki” akciójában is – tudtuk még meg.

– Talán nem túlzom el, hogy nagy segítséget jelent ez számunkra – mondta Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője az adományok átvétele után. – A tanárnő az előbb beszélt az érzékenyítésről. Való­ban, az is érzékenyítés, hogy a diákok idejönnek egy hajléktalanellátó intézménybe, kihozzák, kipakolják a csomagokat, és tudják, hogy kik fogják megkapni – fűzte hozzá.

Az adományokat az utcai szolgálat tagjai osztják majd ki az utcán élők között, illetve egy részük a központ ügyfélszolgálatán lesz átvehető. Továbbra is vannak emberek, akik nem mennek be éjszakára sem a szállókba, hanem az utcán maradnak.

– Ezeket az adományokat szívesen fogadják, örülnek neki – hangsúlyozta Zsabka.