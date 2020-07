Csókakőn biza nem haboztak!

Az önkéntes tűzoltók is besegítenek a pedagógusoknak, így hétről hétre meglátogatják és kicsit színesebbé teszik az iskolaudvaron tartott napközis tábort.

A helyi általános iskolában folyamatosan zajlik az élet, ugyanis a napközis tábor miatt a felemás tanévzáró és ballagás után végre újra megtelt gyerekekkel az intézmény. Persze nincs tanítás, és a gyerekeket nem is lehet bezárni a márciusban elhagyott falak közé, főleg most, hogy itt a nyár. Bócz Éva tagintézmény­vezető és a tanári kar igyekszik újabb és újabb feladatokat, játékokat kitalálni, hogy tartalmasan teljen az idő. Nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis talán ez az egyetlen iskola, aminek nincs tornaterme. A tantermekben nem fér el egyszerre ennyi kisdiák, ezért az udvaron felállított sátor ponyvája alatt zajlanak a foglalkozások. A sorversenyeket, a biciklis, rolleres viadalok örvénylő forgását az aszfaltos sportpálya repedéseit kerülve mutatják be.

Minden héten visszatérő vendég a Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) a táborban. Legutóbb egy kölcsönkért habgenerátorral, 15 liter habfürdővel felfegyverkezve érkeztek a tűzoltók és persze fecskendővel, valamint a csapatszállítónak használt orosz terepjárócsodával. A tűzoltókocsi frissen töltött vize a habgenerátor csöveiben találkozott az összes helyi boltból felvásárolt habfürdővel. A kőkemény fehér hab és a gyerekek sikongatása a gyakran feltámadó, erős szélben messzire szállt, túl még a templom tornyán is.