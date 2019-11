Csókakői kutyatámadás: még mindig tart az ügy

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a csókakői kutyatámadás ügyét, amelyben a mai napig nem sikerült még megnyugtató válaszokat adni. A kislány gyógyulási folyamata, akit gyakorlatilag szétmarcangolt egy rottweiler, még sokáig eltart, számos műtét vár rá.

Talán nem kell emlékeztetni az olvasókat arra a szörnyű július elsejei napra, amikor Rácz Léna az anyukájával gyanútlanul sétált egy csókakői kis utcában, melynek egyik házából kirontott egy kutya. A rottweiler azonnal a két és fél éves gyermekre támadt, akit még az édesanyja és a helyszínre érkező emberek és a kutya gazdája sem tudott leállítani. Véres, brutális jelenetek következtek, melyből alig került ki élve a kislány. Azóta eltelt négy és fél hónap, de még mindig nincs pont az ügy végén – még mindig nem kapta meg a társadalom szerint elvárt büntetését a gazda, aki felelősséggel tartozott az ebért, annak területen belül tartásáért. Az ebet – pszichés állapotát nem vizsgálva – elaltatták, miután több alkalommal is megpróbálta a tartója elhozni a fehérvári ASKA telepéről.

A Fejér Megyei Kormányhivatalnál érdeklődtünk, tart-e még vizsgálat az ügyben, illetve történt-e az eset óta fejlemény.

Megkérdeztük, kiderült-e, hogy a többi, a támadó ebbel együtt élő állat milyen pszichikai állapotban van, illetve hogy azokkal mi lett. Továbbá tudni szerettük volna, tervez-e a kormányhivatal lépéseket tenni a hasonló esetek elkerülésének szigorítása érdekében. És hogy fontosnak tartják-e azt, hogy a közterületre kiszabaduló ebek tulajdonosai valóban büntetve legyenek. Hiszen a törvényi feltételek ehhez adottak lennének. Éppen ezért esetleg a jegyzők számára szerveznek, terveznek-e olyan szakmai felhívást, ami a hasonló ügyek szigorú és alapos vizsgálatát, eljárási kötelezettségeit hangsúlyozza? A Fejér Megyei Kormányhivataltól azt a választ kaptuk, hogy a vizsgálat még jelenleg is tart. És még annyit, hogy „az ebtulajdonos a kerítés megerősítésére, javítására kötelezést teljesítette, a jogszabály szerinti kiróható legmagasabb összegű pénzbírságot megfizette”. Tehát eddig annyi történt, hogy „valamit eszkábált a kerítésén” a felelős, és hogy fizetett egy bizonyos összeget azért, mert a kutyája szétmarcangolt egy pici gyereket. Akire egyébként még műtétek sorozata vár. Fehérvárcsurgón már sikerült is számukra összegyűjteni 1 millió forintot erre a célra, de több másik településen, köztük Bodajkon is gyűjtöttek.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnál is érdeklődtünk, hol tart az eljárás, amelyet a kapitányság vizsgálati osztályán indítottak, gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt. A válasz biztató, ugyanis az eljárás vizsgálata az ügyész vádemelésről szóló döntésének megalapozása céljából folyamatban van. Vagyis a cél az, hogy vádemelés legyen a történet vége. Az igazi vége azonban még messze van – ahogy a tanulságoké is.