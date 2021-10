Kiapadhatatlan forrás a Csitáry-kút

A Csitáry-kút vezetékrendszere és maga a kút is megújul, így a jövőben is biztosított lesz a messzi földön híres savanyúvíz vételi lehetősége. A felújítás miértjeiről és részleteiről Bozai István városgondnokot kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Óriási fordulatot mért a Medián: Karácsony rendesen lemaradt

Mindennapos látvány, hogy helybéliek és távolabbról érkezők, fiatalok és idősebbek állják körbe a Rózsaliget híres-neves kútját. Vannak, akik műanyag palackokkal érkeznek, míg mások kisebb kannákban gyűjtik a szüntelenül csorgó savanyúvizet.

A víz savanyú íze, de főként magas ásványianyag-tartalma miatt örvend érthetően nagy népszerűségnek. A különleges színű és ízű víz egyebek mellett káliumot, kalciumot, magnéziumot, vasat és fluoridot is tartalmaz. A forrásvíz egyesek szerint leginkább a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen hatásos. Emellett fogyasztása segíthet az epe- és gyomorpanaszok enyhítésében. Kalciumtartalma miatt a csontritkulás megelőzéséhez is hozzájárulhat.

A különleges forrásvíz történetéről így írt a Fejér Megyei Hírlap 1986-ban: „A két világháború között több helyütt kerestek meleg vizet Székesfehérváron. Az ezerméteres fúrások azonban mindannyiszor eredménytelenek voltak. Aki keres, mégiscsak talál valamit, ha nem is meleg vizet, de savanyúvizet.”

A százötven-kétszáz méteres mélységből három helyen is savanyúvíz tört fel a városban. Ezek közül ma már – írtuk ezt 35 évvel ezelőtt – csak a Csitáry-kút múködik. A kút helyét a kor neves szakembere, Pávai Vajna tűzte ki 1936-ban. A 160 méter alatt megbúvó rendkívül kemény kőzetek miatt a fúrását a legnehezebbek között tartja számon a hidro­geológiai szakirodalom.

Ezúttal újabb mérföldkőhöz érkezett a Csitáry-kút története. A kút három éve megállás nélkül működő szivattyúját kicserélte ugyan a városgondnokság; annak rendje és módja szerint újra megfelelő nyomással tört felszínre a víz, azonban a kút alatti vascsőhálózat annyira elkorrodálódott, hogy át is lyukadt, aminek következtében a kút alatt elfolyt a víz, egyenesen a Varga-csatornába.

– Azt vettük észre, hogy lecsökkent a víz nyomása, nem folyt rendesen – kezdte Bozai István városgondnok. – Kicseréltük a szivattyút, majd rájöttünk, hogy még mindig nem tökéletes a dolog. Kiderült, hogy maga a följövő vezeték is elkorrodált, így azt is cserélnünk kell, ezzel együtt pedig magát a kútszerkezetet is kicseréljük, hiszen nagyon elhanyagolt már, megette az agresszív savanyúvíz ezt a mészkőből készült kútfejet.

A felújításon Nyakas Pál kőfaragó mester dolgozik. Jelenleg a műhelyben végezhető munkálatok időszakában vagyunk, ez nagyjából további három hetet vesz igénybe. Ezt követően körülbelül még egy hétbe telik a kút kihelyezése, ami után elkezdődhetnek a gépészeti munkálatok és a csővezetékek cseréje. Természetesen ez idő alatt sem maradnak ásványi anyagban dús víz nélkül a fehérváriak és a környékbeliek, ugyanis ideiglenes kútfej biztosítja a folyamatos vízvételi lehetőséget. Hogy elfogy-e a víz? Attól nem kell félni, a vízellátás bőséges.