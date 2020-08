Csiribpuszta: Korszerűsítésre szorul a téeszes időkből megörökölt ivóvízrendszer?

Akadozik a vízellátás a Gárdonyhoz tartozó kistelepülésen. Ráadásul a helybeliek egy része abban sem biztos, hogy ami a csapból folyik, az bevizsgált ivóvíz-e egyáltalán.

Egy helybeli anyuka fordult hozzánk, megküldve lapunknak azt a levelet, amelyet Gárdony polgármesteréhez is eljuttatott. Mint a kísérőszövegben írja: „nagyon nagy gonddal küszködünk már lassan egy hete”. A polgármesternek címzett levélből azonban kiderült, a probléma nem egyhetes és nem csupán egyetlen családé. Mint a levélben áll: „A közelmúltban a vízellátás olyan mértékben romlott, hogy a vezetékből alig csordogál a víz, sem a háztartási munkához, sem a tisztálkodáshoz nem alkalmas. […] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az ivóvízzel történő ellátás már nem önkormányzati feladat, azonban félő, hogy súlyos közegészségügyi következményei lesznek a vízellátásban tapasztalható hiányosságnak.”

Nos, az biztos, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény jelenleg hatályos szövegében az „ivóvíz” szó mindössze egyetlenegyszer fordul elő, akkor is a főváros feladatainak részletezésekor. Az azonban más kérdés, hogy a helyi ivóvízellátás kérdése egyetlen önkormányzat számára sem lehet közömbös. A hozzánk hétfőn este érkezett levél nyomán kedden délelőtt levélben kértünk tájékoztatást a polgármesteri hivataltól. Ezt követően útra keltünk, hogy a helyszínen szerezzünk közvetlen információkat.

Csiribpusztára érve elsőként a gárdonyi önkormányzat embereivel találkoztunk, akik épp egy 1000 literes, ivóvízzel teli ballont helyeztek ki. Tőlük megtudtuk, a ballon friss beszerzés, innentől szükség esetén az önkormányzat maga gondoskodik az ivóvízellátásról. Korábban a DRV segített be a településnek lajtos kocsival, ám azt vasárnap elvontatták.

A helybeliekkel szóba elegyedve az alábbi kép rajzolódott ki. Csiribpuszta víz­ellátásáról az egykori téesz vízműve gondoskodik a mai napig, amely azonban az utóbbi évtizedekben már magántulajdonban van. A vízhálózatot annak idején – az egykori téesztelep egyre növekvő igényeinek megfelelően – több stangban építették ki, vélhetően eltérő átmérőkkel. Mert vannak a településen – és feltehetően ezért – nagynyomású és kisnyomású részek. A kisnyomású részeken, mint például a Ferenc utca páros oldalán alig csordogál, míg például a Nádasdy utcában – magunk láttuk – hüvelykujjnyi sugárban folyik a víz.

Elhangzott az is: a helybeliek egy része – ha folyik, ha nem – nem issza a csapvizet, mert nincs bizalma hozzá. Mások ebből nem csinálnak problémát. Mint az a hölgy sem, aki a vízdíjszámlát is megmutatta lapunknak. A kézzel írott számla fejlécében az eladónál egy kápolnásnyéki vállalkozás neve állt. Most az övék ugyanis az a terület, amelyen az egykor kiépített helyi vízrendszer kútja található. Érdeklődő levelünkre a gárdonyi alpolgármestertől időközben választ kaptunk. Ebből kiderült: a problémával az önkormányzat tisztában van, a kutat üzemeltető vállalkozóval egyeztetnek, a hiba elhárítása érdekében pedig megrendelték a hálózat átvizsgálását. A csiribi vízhelyzetet körüljáró írásunkat folytatjuk, a további részletekkel hamarosan jelentkezünk.