Csernyei pincék nyíltak a táncos lábak dobbanására

A nagyközség önkormányzata ötödik alkalommal rendezte meg a Nyitott Pincék nevű rendezvényét fent a szőlőhegyben.

A kegyes időjárás és a jó hangulat együtt vonzotta a falu népét a helyszínre. A megnyitó ünnepségen részt vettek a község általános iskolájának tanulói, valamint az önkormányzati óvoda apróságai is. A műsort azonban nemcsak ők szolgáltatták, hanem a művelődési ház tánccsoportjának növendékei is. Hagyományos népviseletbe öltözve álltak a színpadra, táncolva és dalolva szórakoztatták a közönséget, egyben bemutatót is tartottak arról, hogy milyen kiváló szakmai munka folyik a háttérben. A sok készülődés és próba semmiképpen sem volt hiábavaló. Nemcsak azért, mert műsoraikkal hatalmast sikert arattak a hallgatóság körében, hanem azért is mert mindezt rekordszámú érdeklődő előtt tehették.

Aztán a menet végigjárta az Iznai dűlő közel 40 nyitva lévő pincéjét, amik előtt ugyancsak táncoltak a Holdviola Néptánccsoport tagjai.

A présháztulajdonosok finom süteményekkel, házi készítésű ételekkel és saját boraikkal várták a vendégeket. A délelőtt 11 órakor kezdődő rendezvény az éjszakába nyúlt.

Nagy öröm, hogy egyre többen látogatnak el erre az eseményre, és nemcsak a falubeliek, hanem elszármazottak is, mondta Turi Balázs polgármester.