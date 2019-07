Csereprogram Erdélytől Gárdonyig

A gárdonyi gyerekek Székelyföld kincseit, az erdélyiek pedig Magyarország szépségeit ismerhetik meg annak a csereprogramnak köszönhetően, amely a gárdonyi és a gyergyószentmiklósi iskola között tart immáron huszonkilenc éve.

Közel harminc éves testvériskolai kapcsolat fűzi össze a gárdonyi Gárdonyi Géza Általános Iskolát és a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskolát. Az 1990-ben indult kapcsolat még segítő szándékkal szerveződött Gárdonyban – mondta el Molnárné Fléderevis Krisztina tanárnő, aki a napokban is a két iskola gyermekeit gardírozza az ország különböző tájain.

– Kezdetekben még adományokat vittek a gárdonyiak Gyergyószentmiklósra. A cél az évek során változott, ma már az a fontos, hogy a gyerekek barátságokat kössenek, a családok megismerjék egymást, egymás közelebbi és távolabbi környezetét, a tájat, az országot. Jó hangulat, sok tapasztalat jellemzi ezeket a találkozókat, amelyek minden esztendőben egy héten át tartanak. Egyik évben ők jönnek, a másik évben a gárdonyiak mennek Erdélybe, a nyár kellős közepén – meséli a tanárnő.

Az erdélyi gyerekek megismerkedhetnek idén is a budapesti, balatoni és Velencei-tavi nevezetességekkel – erre az állandó programra fűznek fel más magyarországi tájakat is. Voltak így már Komáromtól Mohácson át Esztergomig rengeteg helyen. Ugyanilyen nagy utazásokat tesznek Erdélyben is a gárdonyi gyerekek: rendszeresen program a Gyilkos-tó, Békás szoros, Parajd, Korond és Szováta meglátogatása, de voltak már a Küküllő mentén és Brassóban is. A csereprogram iskolai szinten zajlik, ezért a helyi iskolák családjai fogadják a gyerekeket, Gárdonyban és Gyergyószentmiklóson egyaránt. – Törekszünk arra, hogy azok a gyerekek menjenek ki következő évben, akiknek a családja fogadott korábban erdélyi gyerekeket. Ha erre nincs lehetőség, bekapcsolódnak mindig újak is – teszi hozzá Molnárné.

György András gyergyószentmiklósi pedagógusként érkezett Gárdonyba: – Nagyon jól érezzük itt magunkat, a kapcsolat már bejáratott – mondja a tanár, aki kilenc éve vesz részt a csereprogramban, három éve, mint főszervező. – Nagyon színesek a programok, jó hangulat uralkodik a táborban, kedves fogadtatásban részesülünk. A fogadószülők is nagyon kedvesek a gyerekekhez, s ugyanezt mi is igyekszünk megadni a gárdonyi gyerekeknek, amikor ők vannak nálunk. Terjed a program híre, ezért mindig sokan szeretnének részt venni benne. A jelenlegi itt tartózkodásunk idején voltunk már a veszprémi állatkertben, Budapesten a Nagyboldogasszony templomban, majd megyünk kenuzni a Velencei-tóra, s megnézzük a Balatont is. Mi pedig Székelyföld jellegzetességeit, kincseit tárjuk a gárdonyi gyerekek elé.