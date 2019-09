Még nem volt polgármester a polgármester, lévén gyerek volt, a régi vasárnapi családi ebédeknél – a Cser Palkovics családban – gyakran folyt a szó a közéletről, Székesfehérvár dolgairól.

Cser-Palkovics András polgármester volt az Öreghegyi Disputa első őszi vendége. A régi ebédek óta polgármesterré lett András elmondta, szerette hallgatni a felnőtteket, s ahogyan cseperedett, egyre inkább szeretett beleszólni is a diskurzusba. Édesapja, Cser Palkovics Ferenc két cikluson keresztül maga is önkormányzati képviselőként dolgozott. Volt olyan időpillanat, amikor komolyan felmerült, polgármesterjelölt is válik belőle.

Székesfehérvár 85-90 százalékban exportra termelő város

Az is kiderült, Andrásék otthonában sem tabu a közélet.

– Egy ilyen családban úgysem úszhatják meg: látják apát a plakátokon – ecsetelte gyermekei helyzetét nevetve Cser-Palkovics András. – Akkor működik a demokrácia, ha foglalkoznak az emberek a közéleti kérdésekkel, ha olvasnak, ha híradót néznek, ha utánanéznek a dolgoknak, ha információjuk van – érvelt ezzel kapcsolatban a városvezető.

S ezzel mi is rákanyarodunk a városvezetői kérdésekre. – A külföldi menedzserek nagyon is figyelik, hogy mi történik a városban, és amikor arról kell dönteniük, hogy itt ruházzanak be vagy Mexikóban, ők, a helyi vezetők fel tudnak sorakoztatni érveket amellett, hogy Fehérvár jobb hely, mint Mexikó! Mi 85-90 százalékban exportra termelő város vagyunk, a világgal versenyzünk, nem a szomszéd településekkel. Ebben az országban egy fejlettebb iparú város van – szerintem az is alapvetően kockázattal, mert egy gyárra épül –, az pedig Győr. Fehérvár versenytársai nem Magyarországon vannak, hanem Közép-Európában – magyarázta a polgármester.

– Lengyel, cseh, szlovák, sőt néha spanyol, néha mexikói városokkal versenyzünk egy-egy ipari beruházásért. Nagyon nagy versenyelőny, ha azt látják, hogy kiszámítható, nyugodt a város – folytatta tovább a moderátor, Bobory Zoltán egy kérdését megválaszolva. (A Vörösmarty Társaság elnöke, egykori önkormányzati képviselő vezette ezúttal is az Öreghegyi Disputát.) Cser-Palkovics András szerint a jövőben meghatározó lesz a városok, a térség városainak versenye, s a közel százezer – agglomerációstul, a megyeszékhelyre nap mint nap tanulni, dolgozni, szórakozni, vásárolni, ügyet intézni érkezőkkel együtt minimum másfélszer annyi – ember közössége számára meghatározó, milyen súlyú város lesz Székesfehérvár.

– Nem mindegy, hogy milyen városnak képzeljük el Fehérvárt! Egy magyar középvárosnak vagy egy közép-európai középvárosnak – mutatott választási lehetőséget a polgármester, aki szerint álmokra, célokra egy városnak is szüksége van. Álmok nélkül a város megragadna a fejlődésben. Az álmokért küzdve olyasmiket is elérhet egy közösség, amelyről még csak nem is álmodott.