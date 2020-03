Cser-Palkovics András: Érezhetően csökkent a személyes betegforgalom a rendelőkben

Székesfehérvár polgármestere kedd délután is friss tájékoztatást tett közzé a lakóközösség számára hivatalos közösségi oldalán.

Tisztelt Fehérváriak!

– A rendelést végző orvosok tájékoztatása szerint érezhetően csökkent a személyes betegforgalom a rendelőkben. A székesfehérvári lakosok, a családok megértették a Tisztiorvosi Szolgálat felhívásának a fontosságát, hogy elsőként telefonon kérjenek tájékoztatást és tanácsadást a háziorvosuktól, és csak a legszükségesebb esetben keressék fel a rendelőket. Köszönöm az együttműködést!

– Mindent megteszünk az alapellátásban dolgozó szakemberek és a hozzájuk fordulók védelme érdekében. A mai napon minden, a betegellátásban jelenleg aktívan rendelő háziorvos megkapta az aktuálisan a részükre összeállított védőfelszerelés-csomagot. Ebben speciális, a vírusok belélegzését akadályozó FFP2 maszkok, mosható és többször használható textilmaszkok, gumikesztyűk, továbbá kézfertőtlenítő folyadék, védőköpeny és levegőtisztító berendezés van. A házi gyermekorvosok és a fogorvosok szintén kaptak és kapnak hasonló védőfelszereléseket. Ezt Önkormányzatunk a Humán Szolgáltató Intézeten keresztül a járványidőszak alatt folyamatosan szeretné biztosítani.

– Beszerzésre kerültek azokat a mobilkészülékek is, amelyeket az alapellátásban dolgozók kapnak meg annak érdekében, hogy a megnövekedett számú betegtelefont fogadni tudják, elérhetőek legyenek. Az összes elérhetőséget néhány napon belül – amint a készülékek kiosztásra kerülnek – közzétesszük.

– Változatlanul zajlik, és várhatóan hét közepére be is fejeződik a maszkok és tájékoztató anyagok kézbesítése. Aki nem tart igényt a számára küldött maszkra, azt kérjük, hogy adja tovább olyan személyeknek, akiknek szükségük lehet rá. Sajnos több olyan jelzés is érkezett, hogy kilopják a postaládákból a maszkokat. Méltatlan és a közösség nevében is elítélendő ez – aki bármi ilyet lát, azonnal értesítse a rendőrséget!

– Köszönöm a FEZEN szervezőinek, illetve a Dekorbázisnak, hogy felajánlásukkal lehetővé tették, hogy ingyenesen készültek el a maszkok mellé helyezett tájékoztató anyagok. Egyúttal köszönöm a csomagolásban és városszerte a kézbesítésben több napon át dolgozó kollégák segítségét!

– Már 462 fő jelentkezett önkéntesnek. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy az önkéntesek egy a polgármester által aláírt kártyával és egy igazolással is rendelkeznek, hogy tevékenységüket az Önkormányzat megbízásából végzik. Ezeket bármikor elkérhetik tőlük igazolásul. Az önkéntesek jelentkezését továbbra is várjuk az [email protected] címen.

– A közösség védelmének érdekében a Polgármesteri Hivatalban személyes ügyfélfogadásra ezentúl csak szerdai napokon, az Ügyfélszolgálaton lesz lehetőség 08.00 és 12.00, valamint 13.00 és 16.00 óra között. A szakirodák munkatársai azonban munkaidőben telefonon és e-mailben folyamatosan elérhetőek. Ennek részleteiről a városi honlapon olvashatnak:

https://www.szekesfehervar.hu/szerdatol-valtozik-a-polgarme….

– Változott a vírusfertőzéssel érintett személyekkel kapcsolatos tájékoztatási előírás az állam részéről. Erről részletesen a városi honlapon is olvashatnak:

https://www.szekesfehervar.hu/valtozik-a-magyarorszagi-koro….

– A hétfői adatok alapján a városban nyitva tartó ügyeletes óvodába 23, az ügyeletes bölcsődébe pedig 4 kisgyermeket vittek be szüleik.

– Mostanáig 476 idős ember kért segítséget az Önkormányzattól, és igény szerint 95 adag meleg ételt szállítunk ki.

– A város telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amelyet 07.30 és 18.00 óra között a (22) 537-149, 537-611, 537-612, 537-651 és 537-652–es vonalas, valamint a 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015 mobilszámon hívhatnak. E-mail: [email protected]

– Városunkban a hatósági házi karanténban lévők száma: 37 fő, közülük 3 személy esetében ez a holnapi napon jár le.

⁃ Önkormányzatunk adományszámláján 61.664.500 forint van. Adományaikat továbbra is várjuk a járványügyi védekezés céljaira a 12023008-00153647-06700001 számon. A közlemény rovatba, kérjük, tüntessék fel: KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS.