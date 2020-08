Cser-Palkovics András a menetrend-átalakítás elhalasztását kéri

Székesfehérvár polgármestere hivatalos közösségi oldalán fejezte ki aggodalmát az augusztusban bevezetésre kerülő menetrend-átalakítással kapcsolatban.

A bejegyzés így szól:

„Az augusztusban bevezetésre kerülő – Veszprém-Székesfehérvár-Budapest közötti buszjáratok erőteljes ritkításával, megszüntetésével járó – új távolsági autóbusz-menetrenddel Székesfehérvár Önkormányzata nem ért egyet. Levélben is kértük és most ezúton is kérem az ügyben illetékes minisztériumokat, hogy a menetrend módosítását augusztusban ne vezesse be. Egyetértünk azzal, hogy alapvetően a kötöttpályás – vasúti – közlekedés jelenti a közösségi közlekedés jövőjét. Mindemellett azonban az új menetrend idei, minden átmeneti időszak nélküli bevezetését elhamarkodottnak tartom, annak feltételrendszere (pl. gyűjtőparkolók, helyi hálózat, jegyvásárlás összehangolása) még nem áll fent és az számos fehérvári, valamint talán még több agglomerációnkban élő számára drasztikus visszalépést jelentene. Megítélésem szerint az új menetrendet kizárólag a székesfehérvári intermodális csomópont megépülése után szabad bevezetni. Az intermodális csomópont lehetővé fogja tenni, hogy minimális várakozási idővel csatlakozhassanak a buszjáratok a vonatokhoz, márpedig csak ebben az esetben elvárható, hogy az utazók a közösségi közlekedést válasszák az autójuk helyett. A buszközlekedés is ekkor tudja majd ellátni valós hatékonysággal „ráhordó” feladatait, az egyébként valóban szerencsére folyamatosan fejlődő vasút ekkor számíthat teljes kihasználtságra. Ezen indokok alapján kérem a hatáskörrel rendelkező minisztériumokat, hogy a menetrend bevezetését az intermodális csomópont elkészültéig – várhatóan 2022-23-ig – halassza el. A város és az állam között nincs elvi vita a kérdésben, fenntarthatósági, környezetvédelmi és hatékonysági szempontok szerint is a vasút a legjobb közösségi közlekedési alternatíva, de csak akkor hozható monopol helyzetbe a buszközlekedéssel szemben, ha kialakítottuk ennek feltételrendszerét azaz, ha az emberek jelentős többsége számára nem jár lemondással az igénybevétele. Ellenkező esetben tartok tőle, hogy az augusztusi menetrendváltás ellentétes eredményt hoz, és többen választják majd az autózást, mint a közösségi közlekedést. Ez pedig senkinek sem lehet érdeke. Amint megérkezik a felelős döntéshozók válasza, természetesen tájékoztatom Önöket.”

Vezető képünk archív felvétel!