Csengő helyett muzsika szól majd Csákváron

Az új tanév néhány kisebb újdonságot is hozott a Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolába, amelyek a vírushelyzettől függetlenek.

Az épületben természetesen itt is felszerelték a bejáratnál a kézfertőtlenítőt, az első iskolai napon a diákoknak belépéskor megmérték a testhőmérsékletét, és hordanak maszkot is a szünetekben. Számukra azonban ennél fontosabbak az idei tanév újdonságai. Minderről Szajkóné Medgyesi Bernadett igazgatónő beszélt.

– A legszembetűnőbb változás talán a folyosón figyelhető meg, hiszen a tavaszi karantén és a nyári szünet alatt elkészültek és felkerültek a falakra a folyosói dekorációnak szánt festmények utolsó darabjai, amelyek Soproni Kiss Sándor művész tanárunk munkáját dicsérik – kezdte az igazgatónő. Igaz, a tanár úr a tanévet 7 év után már egy fehérvári iskolában kezdte, ám kézjegyét otthagyta a csákvári épületben. A koncepció szerint a legalsó szint képein a víz alatti világ, a következő emeleten a víz szintje, még feljebb a szárazföld, legfelül pedig a levegő jelenik meg a képkockákon. A szárazföld képei – a tavaly az iskola tűzfalára festett, Csákvár látványosságairól készült hatalmas montázs részelemei – kerültek most nyáron a helyükre. A folyosói képek, utóbbiakat leszámítva, a diákokkal közösen készültek. A festő tanárnak köszönhetők az intézmény új honlapjának főbb grafikai elemei is, amelyeket hamarosan mindenki láthat. Jó ütemben halad az úgynevezett titokszoba kialakítása, amelyben néhány hete ragasztották le a padlószőnyeget, és szeptember végéig el is készül a kellemesen, kényelmesen berendezett kis helyiség.

– A titokszobát bárki használhatja, ha nyugodt helyet keres az épületben egy négyszemközti beszélgetésre, egy nézeteltérés elsimítására, de ezt a termet használja majd az a pedagógus is egy-egy alkalommal, aki a családi életre nevelés program keretén belül foglalkozik a gyerekekkel – mondta el Szajkóné.

Újdonság lesz az idén a tanítás előtti jelzőcsengetés és később az órákra történő be- és kicsengetés hangjának megváltoztatása. A diákok szeretnék, ha a hagyományos csengő helyett inkább valamilyen kedves, kellemes zene jelezne. Ennek kiválasztása a hamarosan felálló diákönkormányzat feladata lesz majd.