Csendes ciklust vár Nagy Dániel Pátkán

Nagy Dániel harmadik ciklusát kezdte meg októberben. Miután az elmúlt 10 évet is a polgármesteri székben töltötte, nem mondhatja, hogy a problémákért az előző képviselő-testület, vagy polgármester a felelős…

– Ez így van, bár mondani mondhatom, csak nincs értelme. De csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. A testületben egyébként szoktunk beszélgetni arról, milyen hibákat követtünk el és mit kell másként csinálnunk a jövőben, és ezt már megtettük az új képviselő-testülettel is – árulta el az újraválasztott pátkai polgármester. De nézzük először, mi az, ami folyamatban van most a faluban?

Két nagy projekt érkezett el a záráshoz, az egyik az ivóvíz, a másik a szennyvíz. Mind a kettővel kapcsolatban már csak a kötelező adminisztrációs és elszámolási feladatok vannak hátra, illetve a beruházásokkal kapcsolatosan tett vállalásokat kell figyelemmel követni. Pátkán a szennyvízzel kapcsolatban azt vállalták, hogy a háztartások mintegy 90 százaléka rácsatlakozik a hálózatra, ami meg is történt. Ezen felül folyamatban vannak egyéb, az előző ciklusból áthúzódó beruházások, így az óvoda külső energetikai korszerűsítése, és a tónál létrehozott kajak-kenu központban az öltözők fejlesztése, a beszerzett hajók raktározásának megoldása.

– Az „apróságok” közé tartoznak a Magyar falu programban benyújtott pályázataink orvosi eszközök és az önkormányzat számára szükséges karbantartási, útjavító eszközök beszerzésére. Ezeknek egyelőre várjuk az eredményét. Nagy szükségünk lenne elérhető, jó állapotú szolgálati lakásokra is. Az elmúlt időszakban megszokott volt, hogy a pedagógusok, vagy a védőnő is pátkai. Ám többen nyugdíjba mentek és a meghirdetett helyekre jelentkező falun kívüliek igényt tartanának szolgálati lakásra. Ezért szeretnénk kettőt kialakítani, már meglévő önkormányzati ingatlanokban. – mondta el Nagy Dániel, aki szerint csendesebb ciklus következik, hiszen a nagy EU-s pályázatok kifutottak.

Munka azért így is akad: első körben a bizottsági struktúrát alakították át, hogy csökkentsék az adminisztrációs terheket. Így a továbbiakban csak két bizottság működik Pátkán. Az eddigiektől eltért az alpolgármester megválasztása is: nem az kapta a megbízatást, akire a legtöbben szavaztak a képviselők közül, hanem az, akit leginkább alkalmasnak talált a testület a feladatok elvégzésére. Cél az is, hogy a lakosságot a különböző, akár újonnan létrehozott civil szervezeteken keresztül minél nagyobb mértékben bevonják a falu ügyibe, az őket is érintő döntésekbe. Ezért dolgoznak egy turisztikai szervezet, és a közművelődési kerekasztal létrehozásán.