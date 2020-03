Csekket, pénzt kérő csalók

Csaló tevékenységéről számolt be egy asszony a közösségi oldalon.

„Kedves fehérváriak és nyugdíjasok. Fel szeretném hívni mindenki figyelmét arra, amivel ma szembesültem. Édesanyámhoz ma kora délután becsengetett egy hölgy, aki adott neki egy maszkot. Utána azt mondta, hogy ő egy segítő, és anyukám adja neki oda a

csekk jeit meg a pénzt, és majd ő feladja helyette. Mikor rákérdezett, hogy kinek a megbízásából jött, azt mondta, hogy a közös képviselő bízta meg, ami természetesen nem igaz. Kérem, senki ne dőljön be, mert ezek a csalók kihasználják az idősek jóhiszeműségét ebben az aggasztó helyzetben” – írta a facebookozó hölgy kedden délután az oldalán. A rövid szöveg közel négyezer megosztást „ért el” szerda estig.

Megkerestük a rendőrséget, ahol megtudtuk, a témában nem érkezett hozzájuk sem bejelentés, sem feljelentés és büntetőeljárás sem indult. Ugyanakkor figyelmünkbe ajánlották az ORFK által kedden közzétett felhívást, amelynek egyes bekezdései éppen a járvány által nyerészkedni óhajtó csalókkal szembeni magatartásra fókuszálnak. A következőkben ebből idézünk.

„Nemzetközi példák alapján a csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet, és klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy a sértett hozzátartozója megfertőződött, az orvosi ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni. Az elmúlt időszakban arra is volt példa a nagyvilágban, hogy a megtévesztett személy valamelyik országos vagy világszervezet nevében kapott e-mailt, amelyben valótlan, mégis hihetőnek tűnő állításokkal igazolva a személyes adatok, fizetéshez használt jelszavak, kódok megadására kérték, vagy éppen egy levélhez csatolt adathalász-fájl megnyitására utasították. Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID–19 kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják” – írta a rendőrség.

A csalók csorbítják a bizalmat

– Még a rendes emberek becsületét is megrongálják – jegyezte meg egy lényeglátó hozzászóló a fehérvári asszony csalóról szóló eredeti bejegyzése alatt.

Cser-Palkovics András polgármester egyik, napokban kiadott közleményében is kitér a csalók viselkedésére: – Sajnos megjelentek a rendkívüli helyzettel visszaélő csalók is, főleg az idős embereket célpontként kezelve. Kérek mindenkit, hogy ne dőljenek be nekik! Az Önkormányzat által biztosított segítségnyújtásban részt vevők minden esetben eredeti polgármesteri aláírással és pecséttel ellátott igazolást mutatnak fel, ezzel igazolják magukat – írta.

Segítség a 70 év fölöttieknek

– Azonnali hatállyal intézkedtem egy telefonos ügyfélszolgálat felállításáról a 70. életévüket betöltött, és az otthonmaradást vállaló fehérváriak segítésére – olvasható ugyanott a polgármestertől. – A hét minden napján 7.30 és 18.00 óra között a (22) 537-149, 537-611, 537-612, 537-651 és 537-652-es telefonszámokon vagy az [email protected] címen várjuk mindazon idős emberek jelentkezését, akik szeretnék kérni az önkormányzat közreműködését az ellátásukról való gondoskodásban: étel házhoz szállításában, bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában – folytatta.

A polgármester már szerdán kiadott közleményében jelentékeny számú érdeklődőről számolhatott be:

– Ma kollégáimnál 72-en érdeklődtek, és 34 olyan idős személy volt, aki konkrét segítséget kért. Jelentkezésüket továbbra is várjuk – írta.

Egy bölcsőde, két óvoda

A polgármester közölte azt is, hogy egyeztettek az óvodák és bölcsődék vezetőivel. Csütörtöktől a Mesevilág Bölcsődében fogadják az összes bölcsist, illetve a Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája fogadja a sajátjain kívül a Napsugár, a Szivárvány, a Gyöngyvirág, a Rákóczi utcai, az Árpád úti, valamint Felsővárosi óvodákba járó ovisokat. A másik ügyeletes a Tolnai utcai óvoda, ahol a Maroshegyi, a Hosszúsétatéri, a Ligetsori, a Belvárosi Brunszvik Teréz és a Szárazréti óvodákba járó ovisokat fogadják.